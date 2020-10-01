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Berkant Akgürgen'in çocuklarının telif kavgasında arabulucu krizi!

Samanyolu şarkısıyla büyük bir üne kavuşan ’in çocukları arasındaki miras davasında yeni kriz çıktı. Kardeşine yapılan telif ödemelerinin durdurulması için başvuru yapan ’in talebi arabuluculuğa gidilmediği için reddedildi.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020
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Berkant Akgürgen'in çocuklarının telif kavgasında arabulucu krizi!

Samanyolu şarkısıyla üne kavuşan merhum sanatçı Berkant Akgürgen'in çocukları telif kavgasına tutuştu.

Berkant'ın ilk eşi Serpil Örümcer'den olan kızı Fatma Fulya Akgürgen, babasının ikinci eşinden olan kardeşi Övgü Akgürgen'e dava açtı.

BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULSUN

Fulya Akgürgen, kardeşine yapılan telif ödemelerinin durdurularak banka hesaplarına bloke konulmasını istedi. Mahkeme, zorunlu olan arabuluculuğa gidilmediği için Fulya Akgürgen'in açtığı davayı reddetti.

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