Berkant Akgürgen'in çocuklarının telif kavgasında arabulucu krizi!

Samanyolu şarkısıyla üne kavuşan merhum sanatçı Berkant Akgürgen'in çocukları telif kavgasına tutuştu.

Berkant'ın ilk eşi Serpil Örümcer'den olan kızı Fatma Fulya Akgürgen, babasının ikinci eşinden olan kardeşi Övgü Akgürgen'e dava açtı.

BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULSUN

Fulya Akgürgen, kardeşine yapılan telif ödemelerinin durdurularak banka hesaplarına bloke konulmasını istedi. Mahkeme, zorunlu olan arabuluculuğa gidilmediği için Fulya Akgürgen'in açtığı davayı reddetti.