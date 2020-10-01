Berkant Akgürgen'in çocuklarının telif kavgasında arabulucu krizi!
Samanyolu şarkısıyla büyük bir üne kavuşan Berkant Akgürgen’in çocukları arasındaki miras davasında yeni kriz çıktı. Kardeşine yapılan telif ödemelerinin durdurulması için başvuru yapan Fulya Akgürgen’in talebi arabuluculuğa gidilmediği için reddedildi.
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Samanyolu şarkısıyla üne kavuşan merhum sanatçı Berkant Akgürgen'in çocukları telif kavgasına tutuştu.
Berkant'ın ilk eşi Serpil Örümcer'den olan kızı Fatma Fulya Akgürgen, babasının ikinci eşinden olan kardeşi Övgü Akgürgen'e dava açtı.
BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULSUN
Fulya Akgürgen, kardeşine yapılan telif ödemelerinin durdurularak banka hesaplarına bloke konulmasını istedi. Mahkeme, zorunlu olan arabuluculuğa gidilmediği için Fulya Akgürgen'in açtığı davayı reddetti.