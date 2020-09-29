Murat Dalkılıç ile Hande Erçel arasındaki dostluk da bitti!

Sürpriz ayrılıklarıyla herkesi şaşırtan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç arasındaki tüm bağlar koptu. 3 yıllık aşklarını sonlandırdıktan sonra bile köpekleri Luna için bir araya gelen Erçel ve Dalkılıç, önceki gün büyük üzüntü yaşadı.

Aşk yaşadıkları dönemde çocukları gibi sevdikleri hatta tatile giderken bile yanlarından ayırmadıkları Luna'nın ölüm haberiyle yıkılan ikili, sevimli köpeklerinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Bir dönem her şeyi birlikte paylaşan ikilinin Luna'nın acısını ayrı ayrı yaşaması "Artık dönüş yok" dedirtti.

DÜĞÜNDEN YASLI DÖNDÜ

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda bir düğünde pişti olduğu Erçel'e şarkılar söylemişti. Ancak güzel oyuncu, bu jeste tepkisiz kalmıştı.