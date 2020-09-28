Elçin Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun'u Leyle Lydia Tuğutlu kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?
Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun'u Leyle Lydia Tuğutlu kimdir, kaç yaşında? TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u merak ediliyor. Dizide dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi ise Elçin Hatun oldu. İzleyiciler bu kapsamda Elçin Hatun kimdir, nasıl öldü sorusuna yanıt arıyor. İşte, Elçin Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun'u Leyle Lydia Tuğutlu kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
Elçin Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun'u Leyle Lydia Tuğutlu kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başlıyor. Özellikle tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye dair detaylar merak konusu olmaya başladı. Seyirciler şimdi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan tarihi karakterleri araştırıyor. İşte, Elçin Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun'u Leyle Lydia Tuğutlu kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?
ELÇİN HATUN KİMDİR?
Elçin Hatun hakkında tarihi kaynaklarda fazla bilgi yer almamaktadır. Babası Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ı öldürüp ağabeyi Kılıç Arslan'ı rehin tuttuğundan Melikşah'a karşı kin güden Elçin Hatun, İntikam alma arzusu ile bazı girişimlerde bulunacaktır.
LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?
Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 yılında doğdu. Tuğutlu, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Berlin'de dünyaya geldi. İlkokula başlayacağı zaman Türkiye'ye dönüş yapan Tuğutlu, bu sırada piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara yarı zamanlı olarak devam eden Tuğutlu, 5 yıl boyunca keman ve müzik dersleri almaya, aynı zamanda bir model ajansında çalışmaya başladı. Tuğutlu Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini biliyor.
Anadolu Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okumaya başlayan Tuğutlu'nun aklında mankenlik ve dfotomodellik vardı. Üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakan Tuğutlu, çok istediği mankenlik ve fotomodelliğe başladı. İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü okudu.
Sonrasında 2005 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasına katıldı ve "Best Promising" seçildi. 2006'da da Çin'de yapılan "Miss Tourism Queen International"da "Princess" ödülünü almaya hak kazandı. 2007 yılında ise "Fashion TV Moda Oskarları 2007"de "Gelecek vaad eden model" seçildi.
Leyla Lydia Tuğutlu, 2008 yılında Miss Turkey 2008 güzellik yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yarışmadan kazandığı birincilik tacı, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton takmıştı. Ardından Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan "Miss World" yarışmasında temsil etti.
Oyunculuk kariyerine adım atan Tuğutlu ilk olarak "Es-Es" dizisi'nde İrem rolünü oynadı. Sonrasında "Karadayı" dizisinde "Mahir Kara"yı canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun kız kardeşi rolünde "Songül" karakterini, "Kiralık Aşk" dizisinde "İz" karakterini, son olarak "Delibal" filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrol oyunculuğu yaptı.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU
Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…
Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.
Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.
Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.
Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.
Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Uyanış Büyük Selçuklu, birden fazla ilde yapılacak olan çekimler ile bütünlük kazanacak. Bu iller, Sakarya, İstanbul ve Kocaeli olacak.
Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.
Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.