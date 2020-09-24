Kıvanç Tatlıtuğ’un vergi kaçırma davasında yeni gelişme!

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtildi. Bu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemede ticari faaliyette bulunmamasına rağmen ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı kaydedildi.