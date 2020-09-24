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Ebru Gündeş'in küs olduğu babası Remzi Gündeş hayatını kaybetti

'in kendisini küçük yaşlarda terk ettiği için küs olduğu babası hayatını kaybetti. Siroz ve hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.09.2020
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Ebru Gündeş'in küs olduğu babası Remzi Gündeş hayatını kaybetti

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası hayata gözlerini yumdu. Siroz ve KOAH hastası olan Remzi Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı.

TV100'ün haberine göre; Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde kalan Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

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