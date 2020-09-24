Alp Güler'den ayrılan Hazal Filiz Küçükköse'den kafa karıştıran açıklama!

Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Nişantaşı'nda objektife takıldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alp Güler'den ayrıldığı haberleri çıkan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.

Oyuncu, Alp Güler'den ayrıldığı iddiası yönündeki sorulara, "Ayrıldık ya da ayrılmadık demek istemiyorum. Her ilişkide iniş çıkış olur" şeklinde cevap verdi.