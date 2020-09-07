Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı, fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayımlanan ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırdı. 2012 Altın Kelebek Ödül Töreni'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sundu.

3 yıl aranın ardından 2015'te Güldür Güldür'e döndü. 2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. 2018'de Güldür Güldür'den ayrıldı. Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da Bir Aile Hikayesi adlı dram dizisinde Müjde Güneş karakterini canlandırdı.