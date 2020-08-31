Mehtap Anıl kimdir, kaç yaşında? Mehtap Anıl neden öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Usta oyuncu Mehtap Anıl 80 yaşında hayatını kaybetti. Mehtap Anıl "Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlarda rol almıştı. Peki, Mehtap Anıl kimdir, kaç yaşında? Mehtap Anıl neden öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...

"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.

MEHTAP ANIL KİMDİR?

Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1940 yılında Çatalca'da dünyaya geldi. Mehtap Anıl altı aylıkken istanbul'a yerleştiler. Önce Beyazıt İlkokulu'nu daha sonra İstanbul Kız Lisesi ve Cağaloğlu Belediye Konservatuarı Bale bölümü'ne girip, mezun oldu.

14 yaşından beri sinema oyunculuğu yapmaktadır. 3 Yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu olarak çalıştı.

Bir erkek çocuğu sahibi olan oyuncu, 1992-2002 arasında Tv de yayınlanan dizi Mahallenin Muhtarları dizisinde "Kemikkıran Kadriye" karateriyle kült olmuştur.