Masterchef Berker kimdir, kaç yaşında, nereli? Berker Başmanav Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACISI BERKER KİMDİR?

MasterChef Berker Başmanav 24 yaşındadır. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmıştır ve evde ise butik pasta işiyle uğraşıyor.

Berker Başmanav, babasını kaybettikten sonra annesi işe gittiği için evde yalnız kalması nedeniyle çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğini, ailesinin de bu konuda ona çok destek olduklarını söyledi.

MasterChef Türkiye ilk turunda Berker, turna yemişi sosu eşliğinde enginarlı keşkek ve kuzu pirzola yapmış ve üç şefin evet oyunu almayı başarmıştı. 3'lü elemeleri de geçmeyi başaran Berker, final turunda da tüm hünerlerini sergilemiş fakat şeflerden tam yeterli onayı alamadığı için yedeklere kalmıştı.