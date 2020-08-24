Masterchef'ten kim elendi? 23 Ağustos Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık...
23 Ağustos Masterchef Türkiye kim veda etti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takımların oynadığı yarışmayı maviler kazandı. Kırmızı takım ise kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. İzleyiciler yarışmaya veda eden isimi araştırmaya başladı. Peki, Masterchef'ten kim elendi? 23 Ağustos Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık...
Masterchef'ten kim elendi? 23 Ağustos Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de bu akşam bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Takım oyununu kaybeden kırmızı takım 3 tur üzerinden eleme mücadelesi veriyor. Kaybeden son kişi yarışmaya veda edecek. Son 3 kişi arasından veda eden isim merak ediliyor. Peki, Masterchef'ten kim elendi? 23 Ağustos Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık...
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Celal Sarıgül, Esra Tokelli ve Sedat Tuncer arasında gerçekleşen son eleme turu sonrası elenen isim SEDAT TUNCER oldu.
MASTERCHEF CELAL KİMDİR?
Celal Sarıgül, 26 yaşında. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.
MASTERCHEF CELAL MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!
MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, yarışmacının hızını görmek için Danilo şefi müşteri olduğunu ve sipariş verdiğini söyleyerek bir mizansen ortaya koydular. İzleyenleri güldüren bu anlar, Celal Sarıgül için tam bir MasterChef sınavı oldu. Celal Sarıgül, restoranlarda baskı altında çalıştığını ve bu olayın kendisini daha çok motive ettiğini belirtti.Celal Sarıgül, Cafe De Paris Soslu Bonfile yaparak çıktığı MasterChef 2020 ilk turunda üç şeften de evet oyu almayı başardı ve ikinci tura çıktı.MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.
MASTERCHEF ELEME TURUNDA KİM ELENDİ? MASTERCHEF ELENEN İSİM 23 AĞUSTOS 2020
Celal Sarıgül, Esra Tokelli ve Sedat Tuncerarasında geçen son eleme turunda, ciğer sarma yemeği yapıldı. Ciğer sarma tarifinde en başarısız isimi değerlendirirken şefler farklı şekillerde tabakları değerlendirdi.Bir tabağın kızarma problemi, birinde tuz eksikliği ve bir diğerinde baharat eksikliği olduğunu ifade eden Danilo, Mehmet ve Somer Şef sona kalan isimler arasından en başarılı tabağın Celal'e ait olduğunu ifade etti. Masterchef Celal 1 hafta daha programda kalmaya hak kazandı.