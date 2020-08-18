Doya Doya Moda Ayten Demirkol kimdir? Doya Doya Moda Ayten ayrıldı mı? Neden ayrıldı?
Doya Doya Moda Ayten ayrıldı mı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Doya Doya Moda'da şok bir ayrılık yaşandı. Yarışmaya geçtiğimiz günlerde katılan Ayten Demirkol'un ayrıldığı haberi izleyicilere duyuruldu. Şok ayrılığın nedeni araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Doya Doya Ayten Demirkol kimdir? Doya Doya Moda Ayten ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Doya Doya Ayten Demirkol kimdir? Doya Doya Moda Ayten ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmaya geçtiğimiz günlerde katılan Ayten Demirkol'un neden ayrıldığı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İzleyiciler yaşanan olayın perde arkasını öğrenmek için internet üzerindne sorgulama yapmaya başladı. Peki, Doya Doya Ayten Demirkol kimdir? Doya Doya Moda Ayten ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...
YENİ YARIŞMACI AYTEN PROGRAMA NEDEN VEDA ETTİ?
Doya Doya Moda son bölümüne şok bir veda damga vurdu. Yarışmaya geçtiğimiz günlerde katılan Ayten Demirkol'un bundan sonra Doya Doya Moda'da yer almayacağı açıklandı. Peki Ayten Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? İşte Seray Sever'in açıklaması...
SERAY SEVER'DEN AYTEN AÇIKLAMASI
Sevgili izleyicilerimiz programımız çok yoğun ve stresli bir ortamda gerçekleştiriliyor. Kızlar bütün koşturuyorlar, hazırlanıyorlar, burada yarışıyorlar. Tüm günlerini veriyorlar. Ayten arkadaşımız, bu yoğun ve stresli ortama dayanamayarak rahatsızlandı ve dolasıyla karşılıklı konuşarak kendisine veda ettik. Ve teşekkürlerimizi sunuyoruz, programımıza katkılarından dolayı. Bundan sonra Ayten aramızda yok. Haftaya bakalım hangi yarışmacılar aramıza katılacak? Yine sürprizlerimiz var.
DOYA DOYA MODA AYTEN KİMDİR?
Doya Doya Moda'da Ayten'in yarışmaya veda edemeyeceğini açıklayan Seray Sever, yarışmacının stresi kaldıramadığını ve karşılıklı konuşmaların ardından yarışmadan ayrıldığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Doya Doya Moda Ayten kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ayten Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı gibi soruların cevapları merak edildi. Yarışmaya İstanbul'dan dahil olan Ayten Demirkol, 1979 doğumlu ve aslen Iğdırlı. Yaratıcı drama eğitmeni ve ayrıca astrolog. Geçirdiği hastalık nedeniyle kilo aldığını belirten Ayten Demirkol, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Buraya bir şeyler öğrenmeye, hem de tarzımı göstermeye geldim. Rakiplerim benden korkmalı, çok güzel kafa tutacağım onlara, tarzım var çünkü. Her tarza uyabilecek proporsiyonum var, bunu çok güzel kullanacağım."