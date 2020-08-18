Doya Doya Moda Ayten Demirkol kimdir? Doya Doya Moda Ayten ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

Doya Doya Ayten Demirkol kimdir? Doya Doya Moda Ayten ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmaya geçtiğimiz günlerde katılan Ayten Demirkol'un neden ayrıldığı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İzleyiciler yaşanan olayın perde arkasını öğrenmek için internet üzerindne sorgulama yapmaya başladı. Peki, Doya Doya Ayten Demirkol kimdir? Doya Doya Moda Ayten ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...

YENİ YARIŞMACI AYTEN PROGRAMA NEDEN VEDA ETTİ?

Doya Doya Moda son bölümüne şok bir veda damga vurdu. Yarışmaya geçtiğimiz günlerde katılan Ayten Demirkol'un bundan sonra Doya Doya Moda'da yer almayacağı açıklandı. Peki Ayten Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? İşte Seray Sever'in açıklaması...