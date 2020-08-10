Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Üç yıl önce oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alan Petek Dinçöz, ikinci kez anne oluyor. Instagram'dan kırmızı bebek patiği paylaşarak kız çocuk beklediğini müjdeleyen şarkıcı, kalp ve dua emojisi koydu.

Kısa sürede yüzlerce yorum alan Dinçöz'e takipçileri, "Bir erkek ve kız çok güzel olacak" ve "Sağlıkla dünyaya gelsin" gibi mesajlar gönderdi.