Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu
Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuş ve üç yıl önce oğlu İrfan Aslan'ı kucağına almıştı. İkinci kez bebek bekleyen Dinçöz, bebeğinin cinsiyetini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Üç yıl önce oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alan Petek Dinçöz, ikinci kez anne oluyor. Instagram'dan kırmızı bebek patiği paylaşarak kız çocuk beklediğini müjdeleyen şarkıcı, kalp ve dua emojisi koydu.
Kısa sürede yüzlerce yorum alan Dinçöz'e takipçileri, "Bir erkek ve kız çok güzel olacak" ve "Sağlıkla dünyaya gelsin" gibi mesajlar gönderdi.