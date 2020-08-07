07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Johnny Depp’ten olaylı şekilde boşanan Amber Heard Bodrum’da!

Johnny Depp’ten olaylı şekilde boşanan Amber Heard Bodrum’da!

ile olaylı şekilde ayrılan ve iftira davaları süren , tatil için Ege’yi seçti. Hollywood'un güzel oyuncusu, Bodrum Yalıkavak'tan da paylaşım yaptı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.08.2020
ABONE OL
Johnny Depp’ten olaylı şekilde boşanan Amber Heard Bodrum’da!

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Amber Heard, tatil için Türkiye'yi seçti... Oyuncu eski eşi Johnny Depp'le yaşadığı olaylı boşanma davasının ardından, Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'la aşk yaşayan Heard, dün Ege'nin incisi Bodrum'a geldi.

Yalıkavak'ta kalan yıldız isim, ünlü bir şampuan firmasının ürününü tanıttığı paylaşımına ise "Tatil saçı, senin için geliyorum" notunu ekledi. Heard'in Bodrum paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Elon Musk'tan bebek sahibi olmak isteyen Heard, embriyo dondurma işlemi uygulamıştı. Musk ise ayrılıktan sonra bu embriyoların iptal edilmesi için dava açmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA