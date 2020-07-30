İzmir bayram namazı saati: 2020 İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İzmir bayram namazı saati kaçta? 2020 İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. İzmir bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, İzmir bayram namazı saati kaçta? 2020 İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 31 Temmuz Cuma günü yani yarın sabah kılınacak Bayram namazı İstanbul'da saat 06.33'de, Ankara'da 06.19'da, İzmir'de 06.45'te, Adana'da 06.15'te, Bursa'da 06.34'te, Kars'ta 05.37'de, Edirne'de 06.41'de kılınacak.