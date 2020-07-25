Kimin 8. sınıftaki müzik öğretmeni onun şarkı söyleme tarzını beğenmediğini şarkı söylemeye yeteneği olmadığını söylemiş ve ona c notunu vermiştir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı.

A) Elvis Presley

B)John Lennon

C)Michael Jackson

D)Frank Sinatra