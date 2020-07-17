Rubato grubunun dayakçı solistinden skandal ifade: Elim kontrol dışı çarptı

"YUMRUK YEMİŞ OLSAYDI DAHA FAZLA MORLUK OLMASI GEREKİRDİ"

Arkun, "Göz kapaklarının ve gözaltı torbalarının mor olmasının nedeni istem dışı elimin çarpmasıdır. Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişlik olması gerekirdi. Birkaç gün içinde bu morluklar geçmiş ve iyileşmiştir. Kendisini kilitlediğim, gitmesine izin vermediğim iddiası asılsızdır. Olay günü ve olay sonrası dışarı çıkmış, tekrar bulunduğumuz konuta dönmüştür. Kendisine cinsel saldırıda bulunduğum iddiası asılsız olup iftiradan ibarettir. Olay sonrasında göndermiş olduğu mesajlarda, 'aşkım, canım' gibi ifadeler bulunması, böyle bir durumun yaşanmadığını açık ve net göstermektedir. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Tamamen beni korkutma, evliliğe giden birlikteliğin sonlanması ve işten ayrılması nedeniyle uğradığı mağduriyetten beni sorumlu tutmasından kaynaklı intikam hissiyle yapılmış asılsız suçlamalardır. Ben kendisine şiddet uygulasam videoları çekmesine müsaade etmezdim" dedi.