Masterchef 2020 Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, aslen nereli? Instagram hesabı ne?
Masterchef 2020 Emir Elidemir kimdir? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020, bu akşam yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Uzun süredir tanıtımları yapılan yarışma programında, Emir Aldemir ismi ön plana çıkıyor. Emir Aldemir'in hayatı araştırılmaya başladı. Peki, Masterchef 2020 Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, aslen nereli? Instagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
Masterchef 2020 Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, aslen nereli? Instagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef 2020, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni yarışmacılar içerisinde yer alan Emir Aldemir'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Masterchef 2020 Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, aslen nereli? Instagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
Emir Elidemir yurt dışında eğitimler aldı. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Emir Elidemir'in İstanbul'da kariyeri oldu. Dövmeleri ile de çok konuşulacak. Bu arada fragmanda yer almasının ardından kendisine büyük bil ilgi vardı. Yakışıklılığı ile sosyal medyada fennomen haline geldi. Emir Elidemir'in Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olduğu biliniyor.
MEHMET YALÇINKAYA
Mehmet Yalçınkaya Türkiye'nin önde gelen executive cheflerinden biridir. 1974 yılında Bolu'da doğan Mehmet Yalçınkaya şuanda 44 yaşındadırç Türkiye'nin şef derecelendirmesinde en üst sırasında bulunur. 12 yaşında şeflik eğitimine başlamıştır aslen Bolu'ludur. Amcasından ilk eğitimini almıştır.
Sonrasında mutfak eğitimlerini tamamlayan Mehmet Yalçınkaya ülke sınırlarında bir çok ünlü restoranta çalıştı sonrasında Fransa Almanya ve Katar'da da Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. İstanbul Kalamış Marina Hotel Executive Chef olarak görev yapmaktadır. 2012 de düzenlenen Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya kazandı.
SOMER SİVRİOĞLU
25 Mayıs 1971'de Türkiye de doğan Somer Sivrioğlu 47 yaşındadır. Somer Sivrioğlu 25 yaşında eğitim almak için Avusturalya'ya gitmiş ve oradan ünlü bir şef olarak ülkeye dönmüştür.
Sidney'de ünlü bir Türk restoranı olan Efendy'i açmıştır. Efendy, kısa sürede Sydney'in en iyi restoranları arasına girmiştir. Avusturalya'da ve Türkiye de ünlü bir şef olmayı başarmıştır. Avusturalya'da bir çok programa katılmıştır. Somer Sivrioğlu Türkiye'de MasterChef programında jüri olarak yer alacaktır.
DANİLO ZANNA
İtalyan Şef Danilo Zanna Elin Oğlu isimli program ile dikkat çekti. 15 Nisan 1982 İtalya doğumlu olan şef Tuğçe Demirbilek ile sevgili olduktan sonra Türkiye'ye geliyor ve restoran daha sonra İtalyan İşi isminde bir program da sunmuştur.
Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna son olarak Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Yemek yaparken aksanlı Türkçesi ile yaptığı esprileriyle Türkiye'yi güldürmüş bir isimdir.
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