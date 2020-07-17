Masterchef 2020 Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, aslen nereli? Instagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef 2020, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni yarışmacılar içerisinde yer alan Emir Aldemir'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Masterchef 2020 Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, aslen nereli? Instagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir yurt dışında eğitimler aldı. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Emir Elidemir'in İstanbul'da kariyeri oldu. Dövmeleri ile de çok konuşulacak. Bu arada fragmanda yer almasının ardından kendisine büyük bil ilgi vardı. Yakışıklılığı ile sosyal medyada fennomen haline geldi. Emir Elidemir'in Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olduğu biliniyor.