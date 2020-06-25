25 Haziran 2020, Perşembe
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Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan veda paylaşımı

Atv ekranlarının rekortmen dizisi ’ın yapımcısı olan ’dan veda paylaşımı geldi. ’un ardından Kuruluş Osman’ın da yapımcılığını yapan Bozdağ, dün akşam yayınlanan sezon finalinin ardından hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kuruluş Osman’ın yeni sezonda da ekranlarda olacağını belirten Bozdağ ‘O koca devletin destanını anlatmaya devam edeceğiz’ dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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KURULUŞ OSMAN’IN YAPIMCISINDAN VEDA PAYLAŞIMI

ve dizilerinin yapımcısı olan 'in patronu sosyal medyada dikkat çeken paylaşım yaptı.
Kuruluş Osman dizisi 27. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana veda etti. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 24 Haziran Çarşamba yayınlanan sezon finali bölümünde Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni fethederek büyük bir zafer yaşadı.

Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni fethettiği sahne sezon finaline damga vurdu.

Kuruluş Osman 27. bölüm Sezon finali tek parça izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle KURULUŞ OSMAN 27. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) TEK PARÇA İZLE! | KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Mehmet Bozdağ'dan final paylaşımı

Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'ın da yapımcısı olan Bozdağ Film'in patronu Mehmet Bozdağ ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Kuruluş Osman'ın yeni sezon müjdesini de veren Mehmet Bozdağ paylaşımında şunları yazdı:

Bir devlet kurdular, Cihanı adalet yurdu eylediler. Bir ordu kurdular, Tüm mazlumlara umut oldular. Adaleti, merhameti ve medeniyeti gönüllere nakış nakış işlediler. O koca devletin tarihe çıkış destanını anlatmaya gayret ettik. İnşallah anlatmaya devam edeceğiz.

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