Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan veda paylaşımı
Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman’ın yapımcısı olan Mehmet Bozdağ’dan veda paylaşımı geldi. Diriliş Ertuğrul’un ardından Kuruluş Osman’ın da yapımcılığını yapan Bozdağ, dün akşam yayınlanan sezon finalinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kuruluş Osman’ın yeni sezonda da ekranlarda olacağını belirten Bozdağ ‘O koca devletin destanını anlatmaya devam edeceğiz’ dedi.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı olan Bozdağ Film'in patronu Mehmet Bozdağ sosyal medyada dikkat çeken paylaşım yaptı.
Kuruluş Osman dizisi 27. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana veda etti. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 24 Haziran Çarşamba yayınlanan sezon finali bölümünde Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni fethederek büyük bir zafer yaşadı.
Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni fethettiği sahne sezon finaline damga vurdu.
Mehmet Bozdağ'dan final paylaşımı
Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'ın da yapımcısı olan Bozdağ Film'in patronu Mehmet Bozdağ ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Kuruluş Osman'ın yeni sezon müjdesini de veren Mehmet Bozdağ paylaşımında şunları yazdı:
Bir devlet kurdular, Cihanı adalet yurdu eylediler. Bir ordu kurdular, Tüm mazlumlara umut oldular. Adaleti, merhameti ve medeniyeti gönüllere nakış nakış işlediler. O koca devletin tarihe çıkış destanını anlatmaya gayret ettik. İnşallah anlatmaya devam edeceğiz.
Bir devlet kurdular,— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) June 24, 2020
Cihanı adalet yurdu eylediler.
Bir ordu kurdular,
Tüm mazlumlara umut oldular.
Adaleti, merhameti ve medeniyeti gönüllere nakış nakış işlediler.
O koca devletin tarihe çıkış destanını anlatmaya gayret ettik. İnşallah anlatmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/mKcvIP62JC
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