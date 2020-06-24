Funda Arar'dan ev yapımı konser

Geçtiğimiz aylarda 13'ncü albümü 'Doldur Yüreğimi'yi çıkaran Funda Arar, albmünün ikinci şarkısını evinde kliplendirdi. 'Vasiyet' şarkısını için evinde klip çeken Arar'a, 3 kişilik ekip yardım etti.

SOSYAL MESAFE KURALLARI UYGULANDI

Şarkıcı, video için evinin kapılarını yönetmen Murat Joker ve ekibine açtı. Üç kişilik ekip, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına bağlı kalarak, yaklaşık 11 saatte çekimi tamamladı.