24 Haziran 2020, Çarşamba
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Funda Arar'dan ev yapımı konser

Pop müziğin en önemli kadın vokallerinden olan , 13'ncü albümü ''nin ikinci klini çekti. 'Vasiyet' şarkısını evinde kliplendiren Arar'a çekimlerde 3 kişlik ekip eşlik etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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Geçtiğimiz aylarda 13'ncü albümü ''yi çıkaran , albmünün ikinci şarkısını evinde kliplendirdi. 'Vasiyet' şarkısını için evinde klip çeken Arar'a, 3 kişilik ekip yardım etti.

SOSYAL MESAFE KURALLARI UYGULANDI

Şarkıcı, video için evinin kapılarını yönetmen Murat Joker ve ekibine açtı. Üç kişilik ekip, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına bağlı kalarak, yaklaşık 11 saatte çekimi tamamladı.

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