Sefirin Kızı 17. bölüm sezon finalinde neler yaşanacak? Sefirin kızı18. bölüm fragmanı izle
Sefirin Kızı 17. bölüm izle! Star TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Sefirin Kızı, bu akşam sezon finali ile sevenlerinin karşısına çıkacak. 22 Haziran akşamı yayınlanacak yeni bölümde; Akın'ın hain planı sonrasında Melek ortadan kayboluyor. Olanlardan haberi olmayan Gediz, pimi çekilmiş bomba gibi geziyor. Akın'ın artık daha güçlü bir ortağı vardır. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, sefirin Kızı 17. bölüm izle! Sancar ölecek mi? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Sefirin Kızı 17. bölüm izle! Pazartesi akşamının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sefirin Kızı, bugün saat 20:00'da sezon finali ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Başrollerinde; Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizinin son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Akın'ın hain planı sonrasında Melek ortadan kayboluyor. Olanlardan haberi olmayan Gediz, pimi çekilmiş bomba gibi geziyor. Akın'ın artık daha güçlü bir ortağı vardır. Kahraman'ın da en büyük hedefi Nare'yi kaçırmak ve onu mutsuzluğa hapsetmektir. Son sahnede Sancar'ın vurulması yürekleri ağızlara getiriyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, sefirin Kızı 17. bölüm izle! Sancar ölecek mi? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.
Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır.
Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.
Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?
Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?
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