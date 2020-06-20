Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıktı
Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, 9 yaşındaki oğlu Pars'ın hayatını kaybetmesinin ardından zor günler yaşadı. Aylardır evinden çıkmayan Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte moral tatiline çıktı. Şallı lüks villanın balkonundan gün boyu manzara izleyen Şallı, kuşlara yem vererek kafa dağıttı.
Geçtiğimiz Nisan, 10 yaşındaki oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı, hayata dönmeye çalışıyor. Ünlü sunucu, uzun bir aradan sonra eşi Uğur Akkuş ile moral tatili için Bodrum'a gitti. Uğur Akkuş ile birlikte lüks bir otelde konaklayan Şallı, kendilerine ayrılan özel villada gün boyunca manzarayı izledi.
Denize sıfır villada elbisesiyle oturan Şallı'ya, iş insanı eşi Uğur Akkuş destek oldu. Oğlu Pars'ın hatıralarıyla dolu Bodrum'a giden Ebru Hanım bir ara kuşlara yem vererek kafa dağıtmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıllarda şen kahkahalarıyla Bodrum sahillerini neşelendiren Şallı'nın bu durgunluğu, "O eski halinden eser yok şimdi" dedirtti.
İki yıldır mücadele ettiği lenfomaya yenilen minik Pars, Bodrum tatillerinde annesiyle çok eğleniyordu.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Sinan Akçıl’ın konseri izlenme rekoru kırdı!
- Sırlarını sızdıran kişi için harekete geçti: Ben seni bulmadan…
- Zekeriya ve Arif, DNA örneği peşinde!
- Ağlama krizine girdi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
- Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi!
- Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
- Esra Erol 18 Haziran Perşembe tek parça izle
- Aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Müge Anlı 19 Haziran Cuma tek parça izle
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2020 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
- Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası
- Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
- TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Araklı 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama