20 Haziran 2020, Cumartesi
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Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıktı

Eski manken ve sunucu , 9 yaşındaki oğlu Pars'ın hayatını kaybetmesinin ardından zor günler yaşadı. Aylardır evinden çıkmayan Şallı, eşi ile birlikte moral tatiline çıktı. Şallı lüks villanın balkonundan gün boyu manzara izleyen Şallı, kuşlara yem vererek kafa dağıttı.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020
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EBRU ŞALLI'NIN MORAL TATİLİ! MİLYONLUK MANZARADA...

Geçtiğimiz Nisan, 10 yaşındaki oğlu Pars'ı toprağa veren , hayata dönmeye çalışıyor. Ünlü sunucu, uzun bir aradan sonra eşi ile moral tatili için Bodrum'a gitti. Uğur Akkuş ile birlikte lüks bir otelde konaklayan Şallı, kendilerine ayrılan özel villada gün boyunca manzarayı izledi.

Denize sıfır villada elbisesiyle oturan Şallı'ya, iş insanı eşi Uğur Akkuş destek oldu. Oğlu Pars'ın hatıralarıyla dolu Bodrum'a giden Ebru Hanım bir ara kuşlara yem vererek kafa dağıtmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıllarda şen kahkahalarıyla Bodrum sahillerini neşelendiren Şallı'nın bu durgunluğu, "O eski halinden eser yok şimdi" dedirtti.

İki yıldır mücadele ettiği lenfomaya yenilen minik Pars, Bodrum tatillerinde annesiyle çok eğleniyordu.


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