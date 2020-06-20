Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıktı

Geçtiğimiz Nisan, 10 yaşındaki oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı, hayata dönmeye çalışıyor. Ünlü sunucu, uzun bir aradan sonra eşi Uğur Akkuş ile moral tatili için Bodrum'a gitti. Uğur Akkuş ile birlikte lüks bir otelde konaklayan Şallı, kendilerine ayrılan özel villada gün boyunca manzarayı izledi.

Denize sıfır villada elbisesiyle oturan Şallı'ya, iş insanı eşi Uğur Akkuş destek oldu. Oğlu Pars'ın hatıralarıyla dolu Bodrum'a giden Ebru Hanım bir ara kuşlara yem vererek kafa dağıtmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıllarda şen kahkahalarıyla Bodrum sahillerini neşelendiren Şallı'nın bu durgunluğu, "O eski halinden eser yok şimdi" dedirtti.

İki yıldır mücadele ettiği lenfomaya yenilen minik Pars, Bodrum tatillerinde annesiyle çok eğleniyordu.



