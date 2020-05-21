21 Mayıs 2020, Perşembe
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Gülşen konser için lokanta açtırdı

Şarkıcı eşi önceki akşam sevenleri için online konser verdi. Gülşen konser için evinin bulunduğu ’daki bir restoranı açtırdı. Restorandaki konser seyircisiz olarak yapıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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GÜLŞEN KONSER İÇİN LOKANTA AÇTIRDI

Online yayınlanan konseri için özellikle evinin bulunduğu Zorlu'da bir mekan tercih eden 'e, eşi da eşlik etti.

İkili, birlikte provadayken çekilen pozlarını Instagram'da paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde karantina süresini evde geçirdiğini söyleyen Gülşen, "Her şeyin güzel olması için her gün dualar ediyorum. Sağlıkla, mutlulukla eski günlerimizin gelmesini istiyorum" dedi. Popçunun karantina günlerinde de botoksundan vazgeçmediği de dikkatlerden kaçmadı.

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