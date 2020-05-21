Gülşen konser için lokanta açtırdı

Online yayınlanan konseri için özellikle evinin bulunduğu Zorlu'da bir mekan tercih eden Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu da eşlik etti.

İkili, birlikte provadayken çekilen pozlarını Instagram'da paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde karantina süresini evde geçirdiğini söyleyen Gülşen, "Her şeyin güzel olması için her gün dualar ediyorum. Sağlıkla, mutlulukla eski günlerimizin gelmesini istiyorum" dedi. Popçunun karantina günlerinde de botoksundan vazgeçmediği de dikkatlerden kaçmadı.

