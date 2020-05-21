Gülşen konser için lokanta açtırdı
Şarkıcı Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu önceki akşam sevenleri için online konser verdi. Gülşen konser için evinin bulunduğu Zorlu Center’daki bir restoranı açtırdı. Restorandaki konser seyircisiz olarak yapıldı.
Online yayınlanan konseri için özellikle evinin bulunduğu Zorlu'da bir mekan tercih eden Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu da eşlik etti.
İkili, birlikte provadayken çekilen pozlarını Instagram'da paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde karantina süresini evde geçirdiğini söyleyen Gülşen, "Her şeyin güzel olması için her gün dualar ediyorum. Sağlıkla, mutlulukla eski günlerimizin gelmesini istiyorum" dedi. Popçunun karantina günlerinde de botoksundan vazgeçmediği de dikkatlerden kaçmadı.
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