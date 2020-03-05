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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan çocuk açıklaması: Bize dua edin

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.03.2020
‘ÇOCUK İÇİN BİZE DUA EDİN’

önceki akşam eşi ile yemek yerken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift bebek bekledikleri iddialarına yanıt verdi. Şallı hamli olmadığını söylerken Uğur Akkuş, "İnşallah. Dua edin bizim için" diye konuştu.

, önceki akşam eşi 'la Yeniköy'de yemek yedi. Gazetecilerle konuşan çiftten Şallı, "Geçtiğimiz günlerde bir hastaneden çıkarken görüntülendiniz. Biz bebek geliyor sandık" diyen gazetecilere şöyle cevap verdi: "Cilt bakımına gitmiştim. Orayı hastane sanmışlar. Eşim beni almaya gelmişti."

Bu sözlerin ardından eşi Akkuş ise "İnşallah. Dua edin bizim için" diye konuştu.

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