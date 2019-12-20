Aslıhan Doğan Turan formunun sırrını paylaştı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan Turan, 2 aylık hamile olmasına rağmen dal gibi. Sosyetik güzel, önceki gün Şamdan Plus dergisiyle form sırrını paylaştı. Doğan, "Her gün 45 dakika yürüyorum" dedi.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan Turan, 2 aylık hamile olmasına rağmen dal gibi. Sosyetik güzel, önceki gün Şamdan Plus dergisiyle form sırrını paylaştı.

Doğan, "Her gün 45 dakika yürüyorum" dedi.