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Aslıhan Doğan Turan formunun sırrını paylaştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.12.2019
SIRRI YÜRÜYÜŞ

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Turan, 2 aylık hamile olmasına rağmen dal gibi. Sosyetik güzel, önceki gün dergisiyle form sırrını paylaştı. Doğan, "Her gün 45 dakika yürüyorum" dedi.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan Turan, 2 aylık hamile olmasına rağmen dal gibi. Sosyetik güzel, önceki gün Şamdan Plus dergisiyle form sırrını paylaştı.

Doğan, "Her gün 45 dakika yürüyorum" dedi.

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