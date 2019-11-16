Usta oyuncu Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı
Bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören usta tiyatrocu Yıldız Kenter' yoğun bakıma kaldırıldı. Kenter’i hastanede ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Yıldız Kenter fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen ve yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
BAKAN ERSOY ZİYARET ETTİ
Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı:
İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum.
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