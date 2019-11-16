16 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Usta oyuncu Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.11.2019
USTA OYUNCU YILDIZ KENTER'DEN KÖTÜ HABER

Bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören usta tiyatrocu ' kaldırıldı. Kenter’i hastanede ziyaret eden Kültür ve , sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Amerikan Hastanesi'ne getirilen ve kaldırılan usta oyuncunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

BAKAN ERSOY ZİYARET ETTİ

Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve şu açıklamayı yaptı:

İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN