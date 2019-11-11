İzzet Yıldızhan'dan 10 Kasım'a özel ceket
Giriş Tarihi: 11.11.2019
İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ataköy Nossta Costa'da konser verdi. Yıldızhan, sahneye Mustafa Kemal'in ölümünün 81. yıl dönümü sebebiyle üzerinde Atatürk'ün resmi olan ceketle çıktı. Şarkıcı, ceketiyle büyük alkış aldı.
İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ataköy Nossta Costa'da konser verdi. Yıldızhan, sahneye Mustafa Kemal'in ölümünün 81. yıl dönümü sebebiyle üzerinde Atatürk'ün resmi olan ceketle çıktı. Şarkıcı, ceketiyle büyük alkış aldı.
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