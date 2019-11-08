Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aileyi şimdiden büyüttü... Tam yedi minik yavru...
Giriş Tarihi: 08.11.2019
İki yıldan fazla süren aşklarını önümüzdeki sene nikah masasına taşıyacakları konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, ailelerini şimdiden büyüttü. Popçunun köpeği, anne oldu.
İki yıldan fazla süren aşklarını önümüzdeki sene nikah masasına taşıyacakları konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, ailelerini şimdiden büyüttü. Popçunun köpeği, anne oldu.
Can dostlarını doğum anında yalnız bırakmayan ikili, yedi minik yavruya da önceki gün kavuştu. Çift, bu anları da Instagram'da paylaştı.
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