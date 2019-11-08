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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aileyi şimdiden büyüttü... Tam yedi minik yavru...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.11.2019
AİLE BÜYÜDÜ

İki yıldan fazla süren aşklarını önümüzdeki sene nikah masasına taşıyacakları konuşulan ile , ailelerini şimdiden büyüttü. Popçunun köpeği, anne oldu.

İki yıldan fazla süren aşklarını önümüzdeki sene nikah masasına taşıyacakları konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, ailelerini şimdiden büyüttü. Popçunun köpeği, anne oldu.

Can dostlarını doğum anında yalnız bırakmayan ikili, yedi minik yavruya da önceki gün kavuştu. Çift, bu anları da 'da paylaştı.

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