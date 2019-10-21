21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hande Acar'dan Cem Yılmaz'a yaylım ateşi! "Bu filmi nasıl bir kafayla çekmiş"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.10.2019
CEM YILMAZ'A YAYLIM ATEŞİ!

''i izleyen , film çıkışı 'a yaylım ateşi açtı. Acar, film için "Kesinlikle tavsiye etmiyorum; korkunç" yorumu yaptı.

Önceki akşam 'Karakomik Filmler' izleyen Hande Acar, film çıkışı Cem Yılmaz'a yaylım ateşi açtı. "Film, çok çok çok kötü" diyen sosyetik güzel, "Korkunç" da dediği için film için sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinema eleştirmeni değilim ama bir seyirci olarak söylemek isterim ki; bu film olmamış. Adeta seyirciyle dalga geçilmiş. Hiç beğenmedim o yüzden de tavsiye etmiyorum. Bu filmin hangi kafada yapıldığını bilmiyorum."



KORKUNÇ YORUMU!
Acar, film için "Kesinlikle tavsiye etmiyorum; korkunç" yorumu yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN