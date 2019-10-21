Hande Acar'dan Cem Yılmaz'a yaylım ateşi! "Bu filmi nasıl bir kafayla çekmiş"
Giriş Tarihi: 21.10.2019
'Karakomik Filmler'i izleyen Hande Acar, film çıkışı Cem Yılmaz'a yaylım ateşi açtı. Acar, film için "Kesinlikle tavsiye etmiyorum; korkunç" yorumu yaptı.Önceki akşam 'Karakomik Filmler' izleyen Hande Acar, film çıkışı Cem Yılmaz'a yaylım ateşi açtı. "Film, çok çok çok kötü" diyen sosyetik güzel, "Korkunç" da dediği için film için sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sinema eleştirmeni değilim ama bir seyirci olarak söylemek isterim ki; bu film olmamış. Adeta seyirciyle dalga geçilmiş. Hiç beğenmedim o yüzden de tavsiye etmiyorum. Bu filmin hangi kafada yapıldığını bilmiyorum."
KORKUNÇ YORUMU!
Acar, film için "Kesinlikle tavsiye etmiyorum; korkunç" yorumu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Ünlüler oraya akın etti!
- Eda Taşpınar, ilginç damak tadıyla yine gündem oldu!
- Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli çıktı!
- Mehmet Erdem'in ismi Elif Dürüst'le anılıyor
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144.yeni bölüm fragmanı izle!
- Demet Akalın, polemiğin dozunu kaçırdı!
- Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen şoke etti!
- Kim Kardashian çark etti!
- Engin Nurşani’den babası Aşık Ali Nurşani’ye şok suçlama!
- Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı!
Daha Fazla Gör
- YÖK'ten son dakika açıklaması: Bir yıl ertelendi
- Şehit asker Sezai Eşkioğlu Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Resulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor |Video
- Trump'tan flaş açıklama: Ateşkes süreci iyi gidiyor
- İsrail'den itiraf! "Barış Pınarı Harekatı ile planlar çöpe gitti"
- Cemil Bayık'tan YPG'ye 'çıkmayın' çağrısı! Türkiye ile ABD'nin anlaşması PKK'yı çıldırttı
- Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi belli oldu
- Bakan Hulusi Akar'dan çok sert tepki: Utanmaz ahlaksız alçaklar
- Iğdır’ın Aralık ilçesinde PKK'lılardan sınır karakoluna roketli saldırı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile bir taşla on kuş vuruldu!
- Özel harekat polisleri 'Barış Pınarı' için Suriye'ye doğru yola çıktı |Video
- Azerbaycan'ın efsane komutanı İbat Hüseyinli'den Mehmetçiğe destek