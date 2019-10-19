Sezin Erbil'den kızına yalıda baby shower
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Erbil, dün minik kızı için baby shower partisi organize etti. Erbil partide kızına vereceği ismi de ilk kez açıkladı.
Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil'in Beylerbeyi Gül Sultan Yalısı'nda gerçekleştirdiği baby shower partisine ailesinin yanı sıra yakın dostları katıldı.
Sezin Erbil, kızının adını da ilk kez açıkladı. Çift, kızlarına 'Elisa' adını verecek.
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