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Sezin Erbil'den kızına yalıda baby shower

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019
YALIDA BABY SHOWER! KIZININ İSMİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Şovmen 'in kızı , ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Erbil, dün minik kızı için partisi organize etti. Erbil partide kızına vereceği ismi de ilk kez açıkladı.

'in büyük kızı 'in Beylerbeyi Gül Sultan Yalısı'nda gerçekleştirdiği partisine ailesinin yanı sıra yakın dostları katıldı.

Sezin Erbil, kızının adını da ilk kez açıkladı. Çift, kızlarına 'Elisa' adını verecek.

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