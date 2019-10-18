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Kimse Bilmez oyuncularından Mehmetçik'e destek!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.10.2019
KİMSE BİLMEZ OYUNCULARINDAN MEHMETÇİK'E DESTEK!

Atv’nin sevilen dizisi ’in oyuncularından Mehmetçiklerimize anlamlı destek geldi. Dizinin oyuncuları ’na katılan kahraman Mehmetçiklerimize destek ve moral vermek için Türk bayrağı altında toplanarak asker selamı verdi.

Türkiye'nin 'na bir destek de atv'nin Baba Yapım imzalı dizisi 'in oyuncularından geldi. Başarılı oyuncular, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Kahraman Mehmetçiğimize moral olması için asker selamı yapan ünlü oyuncular, Türk bayrağı altında çektirdikleri fotoğrafla da desteklerini bildirdiler.

TÜM OYUNCULARDAN ASKER SELAMI

Türk bayrağı altında toplanan; Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal, Hakan Altıner, Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Onur Dikmen, Ferdi Kurtuldu, Selda Özbek, Yiğit Koçak ve Özlem Başkaya asker selamı vererek askerimizin yanında olduklarını belirtti. Aynı zamanda dizinin yönetmenlerinden U. Hakan Eren, oyuncularla çekildiği fotoğrafın altına "Saygı ve sevgilerimizle…" notunu düşerek kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kimse Bilmez, her Pazar saat 20.00'de atv'de!

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