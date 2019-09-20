Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…

Hercai 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 14. yeni bölüm fragmanı izle! Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Hercai 14. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Reyyan ve Miran aşkında yeni gelişmelerin yaşandığı dizinin son bölümü nefes kesti. Hercai’nin yayınlanan 13. son bölümünde; Miran’a Reyyan’a evlilik teklif eder. Ancak bu teklifin önünde büyük engeller yer alıyor. Miran’ın intikam hırsı ve Reyyan’ın geçmişi işleri karmaşıklaştırdı. İşte, Hercai 14. yeni bölüm fragmanı!

Hercai 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV'nin reyting rekorlarını alt üst eden dizisi Hercai 14. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Hercai 14. yeni bölüm fragmanı izleme yolları dizinin sevenleri tarafından sorgulanıyor. Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai'nin 2. yeni sezonu başladı. Hercai 13. son bölümde; 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaşa yol açıyor. Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durduracak mı?

HERCAİ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

İşte, gelecek hafta yaşanacakları özetleyen Hercai 14. yeni bölüm fragmanı!

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Sana geçmişini unutturmak için elimden geleni yapacağım…"

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Midyat'a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil.

Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir.

İki erkek arasındaki verilecek karar merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?

HERCAİ OYUNCULARI KİMDİR?

AKIN AKINÖZÜ ( MİRAN ASLANBEY )

Aslan Ailem ve Payitaht Abdülhamit dizileri ile tanınmaktadır. 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk olarak 2015 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile gerçekleştirmiştir. Ardından Arkadaşlar İyidir isimli dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplamıştır. Son olarak Payitaht Abdülhamit'de Ömer karakterini canlandırmıştır.

Miran Aslanbeylerin geleceği ve tek varisleridir. Büyük bir düşmanlığın olduğu Mardin'de en büyük düşmanları Şadoğlu'nun kızı Reyyan ile evlenip düşmanlarından intikam almak ister ancak Reyyan'a gerçekten aşık olacaktır. Miran Şadoğulları yüzünden anne ve babasını toprağa vermiştir.

EBRU ŞAHİN (REYYAN ŞADOĞLU)

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu günümüze dek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır.

Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır...

Şadoğullarının güzel kızı Reyyan çok akıllı bir kızdır. Başına buyruk bir kız olan Reyyan en büyük düşmanları olan Aslanbeylerin oğlu Miran'a tutkulu şekilde aşık olur.