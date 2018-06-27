Ömer Dinçkök, Eylül Deniz Çolak’a 1 milyon liralık cip aldı

Geçtiğimiz yıl kendisinden 34 yaş büyük işadamıyla tamamen 'duygusal' nedenlerle ayrılan oyuncunun 71 yaşındaki Dinçkök'le yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Dinçkök, kendisinden geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy'de 2 milyon dolarlık lüks bir villa almasını isteyen Çolak'ın bu arzusunu yerine getirmemişti.