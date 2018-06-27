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Ömer Dinçkök, Eylül Deniz Çolak'a 1 milyon liralık cip aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.06.2018 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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Ömer Dinçkök, Eylül Deniz Çolak’a 1 milyon liralık cip aldı

Ayşegül Dinçkök ile evli olmasına rağmen çapkınlıklarından vazgeçemeyen Ömer Dinçkök, bir dönemin popüler dizi oyuncularından biri olan 1982 doğumlu Eylül Deniz ile yasak aşk yaşıyor! Aralarında 34 yaş fark olan sevgililer bir dönem ayrılmış ancak Ömer Dinçkök sevgilisinin gönlünü almayı başarmıştı. Bu ayrılığın sebebi olarak da Eylül Deniz'in Ömer Dinçkök'ten lüks villa istemesi ve 'hayır' cevabını alması gösterilmişti. İşadamı Ömer Dinçkök, istediği villayı almadığı için kendisini terk eden Eylül Deniz Çolak'ı barışmaya ikna etmek için yasak aşkına 1 milyon liralık Porsche cip satın aldı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden işadamı Ömer Dinçkök'ün yasak aşkı oyuncu Eylül Deniz Çolak, önceki gün yeni oyuncağıyla Bebek'teydi. Yaklaşık 1 milyon liralık Porshe marka cipiyle objektiflere takılan Çolak, görüntülendiğini fark edince şoförüne gaza basmasını söyledi.

Ömer Dinçkök, Eylül Deniz Çolak’a 1 milyon liralık cip aldı

Geçtiğimiz yıl kendisinden 34 yaş büyük işadamıyla tamamen 'duygusal' nedenlerle ayrılan oyuncunun 71 yaşındaki Dinçkök'le yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Dinçkök, kendisinden geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy'de 2 milyon dolarlık lüks bir villa almasını isteyen Çolak'ın bu arzusunu yerine getirmemişti.

Ömer Dinçkök, Eylül Deniz Çolak’a 1 milyon liralık cip aldı

Çolak da bunun üzerine ilişkiye nokta koymuştu. Ünlü işadamının aşkının gönlünü nasıl aldığı belli oldu. Çolak'ın lüks aracı "Ömer Dinçkök, genç sevgilisini barışmaya ikna etmek için kesenin ağzını açmış" dedirtti.

Ömer Dinçkök, Eylül Deniz Çolak’a 1 milyon liralık cip aldı

TESELLİ SUALTINDA

39 yıllık eşinin çapkınlıklarından bunalan Ayşegül Dinçkök, yılın büyük kısmını yurt dışında geçiriyor. Profesyonel dalgıç olan Ayşegül Hanım, sık sık dalarak özel yaşamındaki mutsuzluğunu unutuyor.

Ömer Dinçkök, Eylül Deniz Çolak’a 1 milyon liralık cip aldı
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