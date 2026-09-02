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CANLI | Silivri açıklarında facia! ALSU gemisinin 2 kaptanına tutuklama talebi

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CANLI | Silivri açıklarında facia! ALSU gemisinin 2 kaptanına tutuklama talebi

Kocaeli’den İzmir Aliağa’ya seyreden Türk bayraklı "Alsu" isimli gemi ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye giden Türk bayraklı bir diğer gemi denizde çarpıştı. Kaza sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Faciaya dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Geminin 11 dakika içinde battığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Öte yandan ALSU gemisinin kaptanı ve vardiya zabiti tutuklama talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Marmara Denizi'nde Silivri'nin 18 mil güneyinde iki Türk bayraklı ticari gemi çatıştı. İstanbul Valiliği, kazaya karışan "Alsu" isimli gemide hasar görülmediğini, ancak "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi ve içerisindeki 10 personelle irtibatın tamamen kesildiğini duyurdu.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

22:54

ALSU GEMİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

GEMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ALSU isimli gemi, havadan görüntülendi
 

21:27

FACİADA 2 KAPTANA TUTUKLAMA TALEBİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ile Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamaması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan Alsu gemisindeki 10 kişinin aşçı hariç 9'unun haklarında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı.

Soruşturmanın ve idari tahkikat dosyasının devam etmesi ile geminin güvenliği dikkate alınarak şüpheliler jandarma eşliğinde gemide muhafaza altına alındı.

Gemide bulunan şüphelilere yapılan testlerde alkole rastlanmadığı ve ayrıntılı tetkik için şüphelilere kan testi de yapıldığı öğrenildi.

ALSU GEMİSİNİN 1. VE 3. KAPTANINA TUTUKLAMA TALEBİ

Başsavcılıkça, olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespit edilmesi için görevlendirilen bilirkişi heyetince hazırlanan ön rapor doğrultusunda gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin ifadeleri, 2 cumhuriyet savcısı tarafından alındı.

Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı kusur durumları nazara alınarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer 4 şüpheli, adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

ALSU GEMİSİNDE DALGIÇLARCA İNCELEME YAPILACAK

Bu arada, Alsu gemisinin su altında olan kısımlarında dalgıçlarca inceleme yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebattan 2 ya da 3 kişinin gemi batmadan önce güverte kısmında olduğunu beyan ettiği, kurtulduklarına ilişkin herhangi bir delil ve emare olmamakla birlikte vefat etmiş olmaları halinde bu kişilerin naaşlarına ulaşma olasılığının bulunduğu ancak henüz geminin enkazına ulaşılamadığı belirtildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG GÜVEN gemisinde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

 

21:25

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ile Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamaması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti, kazaya karışan "Alsu" gemisinden elde edilen teknik kayıtlar, ECDIS playback veriler, kaza mahallinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsurlarınca temin edilen raporlara yönelik incelemesini tamamladı.

Bu kapsamda hazırlanan ön tespit raporunda, 2 Eylül saat 03.13 sıralarında Marmara Denizi Trafik Ayrım Şeridi üzerinde meydana gelen deniz kazası neticesinde, "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin iskele tarafından hasar alarak süratle battığı, mürettebatından halen haber alınamadığını belirtildi.

"Alsu" gemisine ait kısıtlı ECDIS playback verileri, olay anındaki jurnal kayıtları, gemi adamlarının ifadeleri ve geminin Bridge Management Manual (BMM-Emniyetli Seyir El Kitabı) kuralları çerçevesinde yapılan ön incelemeye yer verilen raporda, "Kazanın hem M/T Alsu'da tespit edilen köprü üstü seyir emniyeti organizasyonu ihlalleri (Watch Condition B ihlali, tek ve tecrübesiz zabit bırakılması, gözcü bulunmaması) hem de Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının kapalı/arızalı ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması ve şimdilik elde edilebilen telsiz mutabakatına aykırı tehlikeli sancağa dönüş manevraları gerçekleştirmesi sonucunda çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı ile meydana geldiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, kazanın hemen ardından "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin, elde edilebilen verilere göre iskele tarafından yırtılma nedeniyle süratle battığı, "Alsu" isimli gemide ise sancak bordadaki hafif sıyrıklar dışında seyri engelleyecek veya su almaya sebep olacak majör hasar oluşmadığı kaydedildi.

Çatışma sonrasında "Alsu" gemisinin mürettebatı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (Nene Hatun gemisi dahil) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından denizde geniş çaplı arama-kurtarma faaliyeti yürütüldüğü, yapılan kurtarma çalışmalarında "Tuğberk İmamoğlu" gemisine ait can salları ve serbest düşmeli (free fall) can filikasının denizde yüzer vaziyette boş olarak bulunduğu ifade edildi.

Raporda, "Alsu" isimli geminin 2 Eylül tarihli jurnal kayıtları ve Kaptan Ahmet Erarslan'ın ifadelerine göre, kaza anında bölgedeki hava durumunun, rüzgar yönü kuzey olup 4 beaufort (Bft) kuvvetinde, deniz durumunun ise 3 beaufort olup hafif çalkantılı olduğu, gökyüzünün ise "bc" (broken clouds - gök bulutlu) olarak kaydedildiği aktarıldı.

Bilirkişi raporunda, "Görüş açık olup yaklaşık 6 deniz milidir. Bölgede manevrayı kısıtlayıcı herhangi bir sis, pus, sağanak veya yoğun akıntı bulunmamaktadır. Dolayısıyla kaza, görüşün ve deniz şartlarının tamamen emniyetli seyre elverişli olduğu bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Kazaya sebebiyet veren dışsal (doğa) bir faktör tespit edilememiştir." değerlendirilmesine yer verildi.

"KAPTAN (KAZADAN 7-10 DAKİKA SONRA) KÖPRÜ ÜSTÜNE ÇIKABİLMİŞTİR"

"Alsu" isimli geminin köprü üstü kadrosu ve olay anındaki personel durumunun analizinin, adli kusur açısından bulguları ortaya koyduğu belirtilen raporda, bu bulgular şu şekilde aktarıldı:

"Vardiya zabitinin tecrübesizliği: Çatışma anında köprü üstünde nöbetçi olan tek kişi 2. Zabit (3. Kaptan) Murat Evciman'dır. Evciman'ın resmi ifadesinden, gemiye kazadan sadece bir gün önce (31 Ağustos) katıldığı ve kaza anındaki (00.00-04.00) vardiyasının, kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.

Gözcü ve dümenci bulunmaması: Kazanın gerçekleştiği 03.13 sularında köprü üstünde Murat Evciman dışında hiçbir gözcü, stajyer veya dümenci (Watch A.B) bulunmamaktadır. Zabit tamamen tek başınadır. Gözcü stajyer Yunus Türker ve diğer personel kamara ve güvertede istirahat halindedir. Bu durum köprü üstünde durumsal farkındalığı azaltmıştır.

Kaptanın köprü üstünü terk etmesi: Kaptan Ahmet Erarslan kaza esnasında köprü üstünde bulunmamakta, kamarasında uyumaktadır. Çatışmanın sarsıntısıyla uyanmış ve ancak 03.20 sularında (kazadan 7-10 dakika sonra) köprü üstüne çıkabilmiştir. Kaptan ifadesinde, açık denizde gözcü bulundurmama yetkisinin kendisinde olduğunu iddia etse de bu durum geminin SMS kurallarına tamamen aykırıdır."

"ALSU" İSİMLİ GEMİNİN OPERASYONEL VE SİSTEMSEL KUSURLU OLDUĞU VURGULANDI

Raporda, "Alsu" isimli geminin resmi Emniyetli Seyir El Kitabı'nın incelendiği ve geminin kendi şirketi tarafından onaylanan köprü üstü vardiya standartları ile kaza anındaki fiili durumunun karşılaştırıldığı belirtilerek, bu karşılaştırmanın "Alsu" tarafındaki operasyonel ve sistemsel kusuru tartışmasız şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

"Alsu" isimli geminin ECDIS playback verilerinin teknik incelemesinde, çatışmanın gelişim aşamalarının kronolojik olarak nasıl yaşandığı, raporda şu şekilde anlatıldı:

"MANEVRA SAFHALARI:

1. Tespit ve görünmezlik (03.06): 1,8 mil mesafede, Tuğberk İmamoğlu gemisi AIS verisi alınmadığı için Alsu'nun ECDIS ekranında sadece radar ekosu (Missing Echo) olarak 082° rotasında og 7.2 knot hızla ilerleyen bir hedef şeklinde belirmektedir. AIS'in veri göndermemesi, kimlik tespiti ve erken geçiş planlamasını imkansız hale getirmiştir.

2. Telsiz mutabakatı ve rota değişimi (03.08-03.09): Alsu'nun 2. Zabiti Murat Evciman, VHF 16 üzerinden karşı gemiyle telsiz irtibatı kurduğunu, karşı tarafın 'İskeleye kaçın.' talebi üzerine Alsu'nun rotasını iskeleye doğru değiştirmeye başladığını (03.09'da 294,5°) beyan etmektedir.

3. Kritik manevra ihlali (03.10): Alsu rotasını 283,9°'ye getirmişken, yaklaşık 0.5 mil kala Tuğberk İmamoğlu gemisi ECDIS ekranından anlık olarak kaybolup geri gelmiş ve telsiz mutabakatının tam aksine aniden sancağına (kendi sağına) dönmeye başlamıştır.

4. Şimdiki eldeki verilere göre, son yaklaşma ve çatışma (03.12-03.13): Tuğberk İmamoğlu 0.25 mil mesafede rotasını 133°'ye getirmiş ve hızını 5.8 knot'a düşürmüştür. ALSU ise 7.8 knot hızla ilerlemektedir."

"TUĞBERK İMAMOĞLU" İSİMLİ GEMİNİN HIZLI BATIŞ NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Raporda, "Tuğberk İmamoğlu'nun, Alsu'nun pruva hattını dikey keserek kendi sol (iskele) baş omuzluğunu, Alsu'nun sağ (sancak) baş omuzluğuna çarptığı değerlendirilmektedir. Savrulma neticesinde Tuğberk İmamoğlu isimli geminin çatışmadan sonra neden bu kadar hızlı battığının inceleme ve değerlendirilmesi dosyaya ileride eklenecek bilgiler ve belgeler ile mümkün olabilecektir. Tuğberk İmamoğlu isimli gemide yük kayması (cargo shift) olup olmadığı veya lashing (yük bağlama) zafiyeti olup olmadığının incelenmesi de gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Bilirkişi raporunda, kaza öncesi, esnası ve sonrasındaki operasyonel süreçlerin, adli ve teknik deliller ışığında Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG) ve Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) kapsamında değerlendirilerek, tarafların kusur nitelikleri eldeki verilere göre gerekçeli olarak anlatıldı.

Buna göre, "Alsu" isimli geminin gözcülük kurallarını ihlal ettiği ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Alsu isimli gemi, en yoğun ve riskli trafik bölgelerinden biri olan seperasyon hattını keserken köprü üstünde tek bir zabit dışında dümenci veya gözcü bulundurmamıştır. Gözle ve radarla yapılması gereken 'tam bir gözcülük' kuralı açıkça ihlal edilmiştir. Bu durum, karşı geminin telsiz mutabakatına aykırı sancağa dönüş manevrasının zamanında ve erken fark edilerek reaksiyon gösterilmesini (çatışmayı önleyici manevra yapmayı) engellemiştir."

Raporda, SMS yönetmeliği ihlali bakımında ise "Geminin resmi BMM kılavuzunda, 'Watch Condition B' seviyesinde seyredilmesi emredilirken, kaptanın köprü üstünde bulunmaması ve gözcü personel görevlendirilmemesi operasyonel bir yönetim zafiyetidir. Kaptan Ahmet Erarslan, seyir emniyetini tecrübesiz zabite bırakarak denetim yükümlülüğünü yerine getirmemiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Çatışmayı Önleme Manevrası kuralı ihlali açısından ise raporda şunlar aktarıldı:

"Vardiya zabiti Murat Evciman, karşı geminin üzerlerine geldiğini ve telsiz mutabakatına uymayarak sancağa döndüğünü 0.5 mil gibi çok yakın bir mesafede fark etmiştir. Bu aşamada çatışmayı önlemek için erken makine stop veya tam tornistan (geri) manevrası yapmak yerine, sadece rotayı iskeleye almaya devam etmiştir. Erken hız azaltma veya makineleri durdurma aksiyonunun alınmamasının çatışmanın fiziki şiddetini artırmış olabileceği değerlendirilmektedir."

"TUĞBERK İMAMOĞLU 'HAYALET GEMİ' MODUNDA SEYREDEREK CİDDİ SEYİR TEHLİKESİ YARATTI"

Raporda, "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi yönünden kusur ve ihlallere de yer verildi.

Tuğberk İmamoğlu geminin AIS cihazı kapalı, arızalı olması, ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması olarak "hayalet gemi" modunda seyrederek bölgedeki diğer gemiler ve VTS istasyonları için ciddi bir seyir tehlikesi yarattığı belirtilen raporda, "Alsu" isimli geminin bu hedefi ancak 1.8 mil kala radar ekosu olarak tespit edebildiği kaydedildi. Bu durumun ise erken uyarı ve emniyetli geçiş planlamasını doğrudan engellediği vurgulandı.

Raporda, karşı geminin, telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığının ifade edilmesine rağmen, son 0.5 mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak "Alsu" isimli geminin pruva hattını kesmesinin, kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusur olarak belirtildi.

KAZA NEDENİ

Bilirkişi raporunun değerlendirme kısmında, kazanın nedeni şu şekilde anlatıldı:

"Çatışmanın ve ardından meydana gelen batma ve mürettebat kayıp faciasının esas kök nedeni, 'Çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı'dır. 'Tuğberk İmamoğlu' isimli geminin AIS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi, çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir facia ile sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden Alsu isimli gemideki köprü üstü zafiyetidir. Eğer Alsu, kendi emniyet kılavuzundaki (BMM) 'Watch Condition B' kuralına riayet ederek köprü üstünde tecrübeli kaptanı ve ek bir gözcüyü bulundursaydı, 'Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 mil yerine 1.5-1.8 mil mesafede saptanabilir, COLREG Kural 8 uyarınca ivedilikle makineler stop edilerek veya acil tornistan verilerek çatışma tamamen önlenebilir ya da darbe şiddeti minimuma indirilerek Tuğberk İmamoğlu'nun batması engellenebilirdi. Köprü üstündeki tek başına, tecrübesiz zabit bu durumu zamanında analiz edememiş ve can kaybı/kayıp faciasının kapısı aralanmıştır."

Şu ana kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri tarafından dosyaya sunulan VTS görüntülerinde, "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemiye ait bir görüntü kaydı bulunmadığı belirtilen raporda, "Oysa ki Tuğberk İmamoğlu gemisi Alsu gemisinin ECDIS ekranında görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Bilirkişi raporunda, "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin mürettebatının denizde kayıp olması ve davanın "taksirle ölüme sebebiyet verme" niteliği kazanabilecek olması nedeniyle maddi gerçeğin şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması amacıyla, VHF telsiz ses kayıtları, genişletilmiş VTS radar ve ekran kayıtları, "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin kazadan sonra neden bu kadar hızlı battığının, yük kayması (cargo shift) veya lashing (yük bağlama) zafiyeti olup olmadığının saptanması amacıyla, geminin yükleme planı (stowage plan), yük bağlama sertifikaları, yükleme limanı, yükleme anı kamera kayıtları ve stabilite hesapları ile "Alsu" isimli geminin dış mekan kamera kayıtlarının müzekkere yazılarak toplanmasının teknik bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

15:12

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ALSU gemisindeki 6 kişi adliyeye sevk edildi. 

13:24

"GÜVERTEDE 2-3 KİŞİ VARDI"

Alsu gemisinin su altında olan kısımlarında dalgıçlar tarafından inceleme yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca, şüphelilerin ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 2 ya da 3 mürettebatın gemi batmadan önce güverte kısmında olduğunu beyan ettiği, kurtulduklarına ilişkin herhangi bir delil ve emare olmamakla birlikte vefat etmiş olmaları halinde bu kişilerin naaşlarına ulaşma olasılığının bulunduğu ancak henüz geminin enkazına ulaşılamadığı belirtildi.

12:41

EKİPLER ALSU'DA İNCELEME YAPIYOR

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada ALSU isimli gemideki 9 personelin ifadeleri alındı. Gemide jandarma eşliğinde bekletilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek. Sahil Güvenlik ekipleri Alsu isimli gemide inceleme yapıyor.

11:33

PERSONELE ALKOL TESTİ YAPILDI

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye seyir halinde bulunan Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı. Bölgede yapılan ilk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edilmişti. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenilmişti. İletişim kurulamayan geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, ALSU isimli gemide bulunan 10 kişiden 9'u Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gemide bulunan aşçı hakkında işlem yapılmadığı öğrenilirken, diğer şahısların ifade işlemlerinin gemi içerisinde yürütüldüğü öğrenildi.

Öte yandan gemide, kusur durumunun tespiti amacıyla bilirkişi heyetinin çalışmalarının devam ettiği bilgisine de ulaşıldı. Ayrıca, gemide işlem yapılan personellere alkol testi yapıldığı, ancak şahıslarda alkole rastlanmadığı ortaya çıktı. Heyetin çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerin ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, geminin enkazına ulaşmak için çalışmalar da devam ediyor.

09:17

ALSU'DAKİ 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemi kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ALSU Gemisi'nde tutulan 9 kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gemide bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9 kişi hakkında 'şüpheli' işlemi uygulandı. Gemi üzerinde alınan ifadelerinin ardından şüphelilerin adli soruşturma ve idari tahkikat sürecinin devam etmesi ile gemi güvenliği dikkate alınarak jandarma personeli eşliğinde gemide tutulduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespiti amacıyla tayin edilen bilirkişi heyetinin en geç öğlen saatlerine kadar hazırlayacağı ön rapor doğrultusunda, şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

07:30

BÖLGEDE ARAMA KURTARMA SÜRÜYOR

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde ise çalışmalar anlık olarak takip ediliyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de katılıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının takip edildiği bölgede, gemideki mürettebatın aileleri ve yakınları da bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda, kurum ve kuruluşların destekleriyle, mürettebatın akrabalarına ve yakınlarına çalışmalar hakkında sürekli bilgi veriliyor.

Çarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor.

05:30

11 DAKİKADA NEDEN BATTI?

Kazanın ardından en çok merak edilen konulardan biri, yaklaşık 90 metre uzunluğundaki geminin neden bu kadar kısa sürede battığı oldu.

Uzmanlar söz konusu olayla ilgili atv Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Kılavuz kaptan Zafer Akbulut, geminin ağır yük taşımasına ve çarpışmanın ardından su almasına dikkat çekerek, geminin aldığı hasar nedeniyle hızlı şekilde batabileceğini belirtti.

Kılavuz kaptan Akbulut, "İçerisinde ağır yük olduğu için ve komple su aldığı için hızlı bir şekilde batar olduğu yere. Yani çok fazla savrulmaz." dedi.

Kılavuz Kaptan Zafer Akbulut ayrıca şöyle dedi: "Yani anlaşıp da manevrayı işte sancak-sancak, iskele-iskele şöyle böyle dedikten sonra kaza yapma şansları, herhangi bir gemilerde teknik bir hata olmadığı sürece, bir arıza olmadığı sürece imkânsız. Yani yüzde yüz imkânsız. İkisi arasında bir konuşma olduysa inanılmaz bir kaza olarak tarihe geçecek."

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Uzak Yol Kaptanı Orhan Kasap ise gemilerin trafik ayrım düzenindeki seyirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasap'ın aktardığına göre Tuğberk İmamoğlu doğu yönünde ilerlerken ALSU'nun Derince'deki yükleme işleminin ardından batı yönünde, Çanakkale Boğazı istikametinde seyir halinde olduğu değerlendiriliyor.

Uzak Yol Kaptanı Orhan Kasap, kazanın trafik ayrım düzeni bölgesinde meydana geldiğini değerlendirirken, ALSU'nun trafik hattına giriş manevrası sırasında iki geminin çarpışmış olabileceğini belirtti.

Kasap, "Tuğberk İmamoğlu' bahsettiğimiz trafik ayrım düzeninde doğuya doğru ilerliyor. 'Alsu' tankeri de Derince'de yükleme yapıp batıya doğru, Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyor. Fakat trafik ayrım düzenine o çatışmanın olduğu yerde girmeye çalışıyor, gözüken o. Girmeye çalışırken de o iki hatta, tam o noktada bir çatışma oluyor." dedi.

GÖZLER GEMİNİN "KARA KUTUSU"NDA

Kazanın kesin nedeninin ortaya çıkarılması için en önemli delillerden birinin Tuğberk İmamoğlu'nun VDR kayıtları olması bekleniyor.

Denizcilikte "kara kutu" olarak bilinen VDR (Voyage Data Recorder), geminin seyri sırasında köprüüstündeki sesli görüşmeler başta olmak üzere önemli seyir verilerini kaydediyor.

  • Uzmanlara göre VDR kayıtlarının incelenmesiyle;
  • Kaptanların kaza öncesindeki konuşmaları,
  • Gemilere verilen manevra talimatları,
  • Gemilerin seyir bilgileri,
  • Köprüüstündeki iletişim,
  • Makine ve seyir komutları,
  • Kaza öncesindeki manevralar

gibi kritik ayrıntıların ortaya çıkarılması mümkün olabilecek.

VDR kayıtlarının incelenmesi, kazadan önceki seyir, iletişim ve manevraların aydınlatılmasına yardımcı olabilecek.

Söz konusu kara kutu hakkında Uzak Yol Kaptanı Orhan Kasap, "Seferin kaydını yapan bir kara kutumuz var. Bu geminin en üst kısmında, açık güvertede olur. Tüm seyir esnasında belirli bir saate kadar köprü üstündeki tüm sesli görüşmeleri kaydeder. Böyle bir kaza anında da bu cihaz üzerinden gemileri tespit etmemize çok büyük yardımcı olur." ifadelerini kullanırken Kılavuz Kaptan Zafer Akbulut ise "VDR kayıtlarından zaten kimin ne söylediği, bütün kayıtlar, manevralar, makineye verilen bilgi verilip verilmediği hepsi çıkacak." dedi.

02:07

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde 1 Eylül sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İKİ GEMİNİN DE KAYITLARI İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında her iki geminin armatör ve işletici şirketleri ile şirket yetkililerine ilişkin bilgilerin temin edildiği, olayın aydınlatılmasına yönelik kayıt, belge ve dijital verilerin ilgili şirketlerden alınması için gerekli talimatların verildiği bildirildi. ALSU gemisinin seyir, rota ve manevra bilgileri, köprüüstü ve makine kayıtları, VDR (Sefer Veri Kaydedicisi), ECDIS ve AIS/GPS verileri, jurnal ve manevra defterleri, sefer planı, mürettebat ve vardiya çizelgeleri, gemi ve klas sertifikaları, yük kayıtları ile fotoğraf ve video kayıtlarının da soruşturma kapsamında muhafaza altına alınması istendi. İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’ndan her iki gemiye ait sicil belgeleri, sertifikalar, klas belgeleri, liman devleti kontrol raporları ve idari tahkikat dosyası talep edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden ise olaydan önceki 12 saati de kapsayacak şekilde gemilere ait VHF/telsiz haberleşmeleri, gemiler ile Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) arasındaki telsiz görüşmeleri ile radar, rota, hareket ve manevra kayıtlarının gönderilmesi istendi.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kusur durumuna ilişkin ön rapor hazırlanması amacıyla gemi kaptanı ve gemi inşaat mühendisliği alanlarında bilirkişiler görevlendirildi. Bilirkişilerin, Silivri’deki limana çekilmekte olan ALSU gemisi üzerinde ve kaza mahallinde inceleme yapabilmeleri için bölgeye intikalleri sağlandı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 ile bin 100 metre arasında olduğu değerlendirildi. Derinlik nedeniyle geminin ve enkaz alanının tespiti, deniz tabanında tarama ve inceleme yapılması ile delillerin elde edilmesi amacıyla bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların belirlenmesi ve temini için araştırma ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TELSİZ KAYITLARI DA TALEP EDİLDİ

Olayın ardından ALSU ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kaptanları arasında yapıldığı belirtilen bazı telsiz görüşmelerinin medya ve açık kaynaklarda yayımlandığı görülmesi üzerine söz konusu kayıtların henüz resmi makamlar aracılığıyla soruşturma dosyasına ulaşmadığı, görüşmelerin asıl ve bütün halinin temin edilmesi amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden her iki gemiye ait VHF/telsiz ve VTS haberleşme kayıtlarının istendiği bildirildi. Soruşturma dosyasına, Sahil Güvenlik unsurları ile ALSU gemisi arasında olay sonrasında gerçekleştirilen telsiz görüşmelerinin kayıtlarının da alındığı ve görüşmelerin incelenerek tutanak altına alındığı belirtildi.

DENİZ KİRLİLİĞİ OLUŞTU, ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı alanda deniz yüzeyinde kirlilik oluşmaya başlamasının tespit edilmesi üzerine, kirliliğin niteliği, kaynağı ve yayılımının belirlenmesi ile çevre ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesi amacıyla gerekli sağlık ve çevre tedbirlerinin alınmasına yönelik araştırma ve incelemelerin yapılması talimatı verildi. 

19:15

VALİ GÜL: 10 MÜRETTEBATTAN HABER YOK

 İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin, "Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. İçerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz." dedi.

Vali Gül, kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Gül, bölgede bekleyişini sürdüren gemideki mürettebatın aileleri ve yakınlarıyla da görüştü.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, bugün üzücü bir olaya şahitlik edildiğini belirterek, "Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. İçerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz." dedi.

Gül, olayın ilk anından itibaren Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların gerek karada gerekse denizde çalışmalara başladığını kaydederek, "Şu an denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemimiz var." diye konuştu.

Derinliğin çok fazla olduğunu belirten Gül, "Yaklaşık 800-900 metre, yer yer bir kilometreye varan derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin tüm imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki, çok kısa süre içerisinde gemi ve mürettebatla ilgili bilgiler alınacak." ifadelerini kullandı.

"SİLİVRİ BAŞSAVCILIĞIMIZ OLAYLA İLGİLİ ADLİ SÜRECİ TAKİP EDİYOR"

Gül, Kaymakamlığın koordinasyonunda, kurum ve kuruluşların destekleriyle, mürettebatın akrabalarına ve yakınlarına bilgi veren bir yapı oluşturulduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Yakınlarına geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda haber alırız." diye konuştu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bu süreç devam ediyor. Kazanın oluş şekli ve kusurun kimde olup olmadığı ilerleyen süreçte belli olacak. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler. Ortada bir kaza var. Kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa, ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştık. Deliller elde. Elektronik kayıtlar var. Savcılık hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem bizlere hem de bakanlara talimatları var. Süreç kendi mecrasında devam ediyor. Biz ailelerle birlikte olacağız."

18:40

RADAR TRAFİĞİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. 

KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TRAFİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Ekiplerin denizdeki trafiğinin radar görüntüleri ortaya çıktı.

16:24

BATAN GEMİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

SİLİVRİ'DE BATAN GEMİNİN SON SEFER GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Silivri açığında gece saatlerinde motor yağı yüklü "ALSU" gemisiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin İSDEMİR Limanı'ndan demir aldığı öğrenildi.

Rulo sac taşıyan geminin limandan 27 Ağustos saat 15.58'de ayrılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta yola çıkan gemiye römorkörün eşlik etmesi yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'ndeki kazanın ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinde kaptanlar dahil 10 Türk deniz insanının bulunduğunu, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Ahaber
13:50

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kayıp 10 denizcinin ilk belirlemere göre; Nidai Duman, Onuralp Demir, Aydın Demirci, Yaşar Kayhan, Abdulbaki Mirzaoğlu, Nacican Keskin, Gencer Aydın, Rahmi Temel, Eyüp Enes Cesur, Atakan Alagöz oldukları tespit edildi.

 

12:38

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRÜ: "GEMİNİN BATTIĞI TEYİT EDİLDİ"

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Silivri açıklarındaki gemi kazası ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Kazanın hemen ardından yapılan incelemelere dair bilgi veren Baylan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Liman Yönetim Bilgi Sisteminden geminin son kalkış limanı olan İskenderun’da deklare ettiği personel listesine ulaşıldı. Personel listesinden Gemiadamları Bilgi Sistemimiz aracılığıyla tüm personelin Türk olduğu anlaşıldı ve cep telefonlarına ulaşılmaya çalışıldı ancak cevap alınamadı" dedi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRÜ ÜNAL BAYLAN: "GEMİ KAPTANLARI BİRBİRİYLE KONUŞMUŞ"

Geminin durumuna dair teknik detayları da paylaşan Baylan, “Geminin battığını zaten EPIRB cihazından gelen tehlike sinyali sonrası anladık. Sistemler yüzde 99 oranında geminin battığını teyit ediyor. Kaptanın beyanına göre kaza 03.15’te gerçekleşiyor, bize gelen sinyal ise 03.26’da ulaşıyor. Aradaki kısa zaman dilimi geminin çok hızlı battığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BATAN GEMİDE 10 PERSONEL BULUNUYOR

Batan gemideki mürettebatın durumuyla ilgili son bilgileri aktaran Ünal Baylan, “Batan gemide, kaptan dahil 10 personel bulunuyordu ve tamamı Türk vatandaşıdır. Diğer gemi olan Alsu da Türk bayraklı bir gemidir ve çok şükür onda bir hasar bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Baylan, “Arama kurtarma faaliyetleri Bakanlığımız Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından büyük bir ivedilikle sürdürülüyor. Hem denizden hem de havadan tüm unsurlarımız bölgeye sevk edildi. Umut ediyoruz ki en kısa sürede güzel bir haber alırız” şeklinde konuştu.

"GEMİ KAPTANLARI BİRBİRİYLE KONUŞTU"

Kazanın meydana geldiği bölgeye ve gemilerin rotalarına değinen Baylan, “Gemilerden biri Kocaeli’nden kalkıp Aliağa’ya gidiyordu, diğeri ise İskenderun’dan Karadeniz’e çıkış yapmaktaydı. Kaza, Marmara’daki gemilerin izlemesi gereken trafik ayrım rotası yani separasyon hattı içinde gerçekleşti” dedi.

Kazadan hemen önce gemiler arasında bir temas olduğunu belirten Baylan, “Telsiz kayıtlarında gemi kaptanlarının birbiriyle konuştuğu, bir rota ayarlaması yaptıkları görülüyor. Ancak tüm bu detaylar, kaza araştırma kurulumuz ve ilgili birimlerimizin incelemeleri sonrası netleşecektir. Şu an önceliğimiz kazazedelere sağ salim ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

12:30

A HABER SİLİVRİ AÇIKLARINDA

İstanbul Silivri açıklarında, kıyıdan yaklaşık 18 mil uzaklıkta meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu gemisiyle irtibat kesildi. Gemide bulunan 10 personel için ekipler havadan ve denizden arama çalışmalarını sürdürüyor.

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Kaptan Ahmet Turan Koldaş, kazanın yaşandığı noktaya doğru ilerleyerek bölgedeki son duruma ilişkin teknik değerlendirmeleri canlı yayında aktardı.

A HABER EKİBİ ARAMA KURTARMA OPERASYONUNUN MERKEZİNDE

DENİZİN ORTASINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Kazanın yaşandığı noktaya doğru seyir sürerken güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, denizde kullanılan ekipmanları anlattı.

Vural, "Üzerimde oldukça hafif ve suya düştüğünüz takdirde sizi suyun üstünde tutmaya yarayan bir can yeleği var. Önemli bir detay da bu düdük. Bu sayede kurtarma ekiplerine ıslık şeklinde sesinizi duyurabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bölgeye ulaşmak için yaklaşık 1,5 saatlik yollarının kaldığını belirten Vural, ekiplerin titiz bir arama kurtarma çalışması yürüttüğünü aktardı.

KAPTAN KOLDAŞ: "DÜMEN KİLİTLENMESİ YAŞANMIŞ OLABİLİR"

Kazaya ilişkin olası senaryoları değerlendiren Kaptan Ahmet Turan Koldaş, gemilerde yaşanabilecek teknik arızaların seyri etkileyebileceğini söyledi.

Koldaş, "Dümen kilitlenmesi, seyir fenerlerinin çalışmaması veya radar arızası gibi sebepler geminin kontrolünü zorlaştırır. Tek temennimiz can kaybının olmaması, inşallah bir kişiye bile olsa el uzatabiliriz" dedi.

Büyük gemilerle karşılaşıldığında yapılan manevraların önemine dikkat çeken Koldaş, "Geminin önünden geçmek büyük bir risk, bu yüzden dümenimizi geminin arkasına kırarak geçiş yaptık. Otomatik kontrolde olan gemilerin dümen kırması kolay değildir. Bu kazanın da bu sebeple yaşandığını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

12:19

SİLİVRİ'DE KRİZ MASASI KURULDU

Arama kurtarma çalışmaları 2 helikopter, 12 deniz aracı ve çok sayıda personelin katılımıyla sürüyor. Silivri Limanı'nda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kriz masası oluşturuldu. Ekiplerin ve gemide bulunan yakınlarının limandaki bekleyişi devam ediyor.

12:00

GEMİ KAZASINA SORUŞTURMA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

11:51

TELSİZDEN BÖYLE YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, 28.6-28 Doğu mevkilerinde iki ticari geminin çarpışması sonucu battığı tahmin edilen Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türk Radyo tarafından bölgedeki tüm seyir halindeki gemilere anons yapılarak dikkatli olmaları istendi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA ÇARPIŞAN İKİ GEMİNİN KAYIP 10 MÜRETTEBATI İÇİN TELSİZDEN YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Silivri açıklarında gerçekleşen kazanın ardından Valilik ve ilgili birimler arama kurtarma operasyonunu derinleştirdi. Kazaya karışan Alsu adlı gemide yapılan ilk incelemelerde gözle görünür bir hasar tespit edilmezken, çökme ihtimali üzerinde durulan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik personelle henüz temas sağlanamadı. Olay üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz arama kurtarma unsuru ile bir sahil güvenlik helikopteri acil koduyla kaza mahalline sevk edildi.

TÜRK RADYO'DAN SEYİR HALİNDEKİ GEMİLERE ACİL ÇAĞRI YAPILDI
Sektördeki arama kurtarma faaliyetleri hava ve denizden aralıksız sürerken, Kıyı Emniyeti'ne bağlı Türk Radyo üzerinden bölgede bulunan tüm ticari ve özel gemilere acil durum anonsu geçilmeye başlandı. 28.6 - 28 Doğu koordinatlarında kayıp personelin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekilen anonsta, şu ifadelere yer verildi: "Burası 28.6 - 28 Doğu mevkileridir. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk Radyo veya Sahil Güvenlik veya Türk Radyo Marmara'ya bilgi vermeleri önemle rica olunur. Burası Türk Radyo." Ekiplerin deniz yüzeyinde ve çevresinde kayıp 10 mürettebata ulaşmak için başlattığı geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

 

11:26

MSB'YE AİT 4 GEMİ SİLİVRİ'DE ARAMA YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batmış olduğu değerlendirilen gemi ile 10 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 8.40 itibarıyla gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir."

10:51

BAKAN URALOĞLU: 11 DAKİKADA BATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'nde motor yağı yüklü tanker ile çarpışan ve 10 gemi insanının bulunduğu rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin durumuna ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPIRB) cihazından acil durum sinyali aldıklarını belirtti.

Cihazın, acil durumda konum bildiren bir sistem olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Bunun üzerine VHF radyo üzerinden bizim ana arama kurtarma merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştı. Orada çarpışan iki gemiden biri olan ALSU gemisinin kaptanı dönüş yaparak 03.15'te bir gemiyle çakıştığının bilgisini verdi ve biz bu anlamda olayı teyit etmiş olduk." dedi.

Uraloğlu, dakikalar sonra Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve arama kurtarma botlarıyla römorkörlerin bölgeye yönlendirildiğini dile getirdi.

Bölgeye ulaşıldığında Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığını düşündüklerini ifade eden Uraloğlu, "(Tuğberk İmamoğlu gemisi) Battığını aşağı yukarı da teyit ettiğimiz gemiydi. Diğeri de ALSU gemisiydi ikisi de ticari gemi. Oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu belirterek, batan gemide kaptanlar dahil 10 deniz insanı olduğunu ve bunların tamamının Türk olduğunu dile getirdi.

Tuğberk İmamoğlu gemisinden 03.26'da alınan acil çağrı sonrası gemi personeline kayıtlı cep telefonlarıyla ulaşılmaya çalışıldığını söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız aynı zamanda telsiz sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Buradaki çarpışmanın olduğu anı saat 03.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 03.26 olarak kabul edersek, bizim çağrı aldığımız dakika net, kaptanın bildirdiği 03.15'in de doğru olduğunu kabul edersek, 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Orada denizci filikasından bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ama elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum."

10:00

GEMİLER NE TAŞIYORDU?

 İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 2 helikopter, 12 deniz aracı ve çok sayıda personelin katılımıyla sürdüğünü bildirdi.

Valilik tarafından kazaya ilişkin yapılan ikinci açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Silivri'nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır."

Açıklamada, çarpışmadan etkilenen Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğunun tespit edildiği belirtildi.

09:35

KURTARMA GÖRÜNTÜLERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

İstanbul Silivri açıklarında gece meydana gelen gemi kazasında arama kurtarma ekiplerinin bölgeden ilk görüntüsü ortaya çıktı.

CANLI | Silivri açıklarında facia! ALSU gemisinin 2 kaptanına tutuklama talebi - 1

CANLI | Silivri açıklarında facia! ALSU gemisinin 2 kaptanına tutuklama talebi - 2

CANLI | Silivri açıklarında facia! ALSU gemisinin 2 kaptanına tutuklama talebi - 3

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