Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kabul

Dünya siyasetine yön veren isimlerin buluşma noktası olan Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), bugün kapılarını açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve, 17-19 Nisan tarihleri arasında küresel krizlerin ele alındığı önemli bir platform olarak öne çıkarken, Erdoğan liderlerle temaslarını sürdürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu bugün start alıyor. 150 civarında ülkeden devlet görevlileri, politikacılar, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin katıldığı zirve, bölgesel savaşların gölgesinde barışın ve diplomasinin yeni rotasını belirledi.

19:18

BAŞKAN ERDOĞAN MOLDOVALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumburbaşkanı Sandu ile görüştü.

18:14

"İRAN’DA BARIŞA ULAŞANA KADAR ATEŞKESİN UZATILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2026) için Türkiye’de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.
 
Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere, İran’daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
 
Erdoğan kabulde, iki ülke arasındaki iş birliğini enerji, ticaret, savunma başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, Erdoğan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinde ilk günden bu yana barışın tarafında olmaya devam ettiğini, Pakistan’ın ateşkesin sağlanmasındaki gayretlerinin ve başarısının tüm dünyanın takdirini kazandığını, İran’da barışa ulaşana kadar ateşkesin uzatılması için çalışacağımızı söyledi.

Erdoğan, yaşanan krizin sağlam temellere dayanan yeni bir bölgesel güvenlik mimarisine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının yakın mesaisinin Antalya Diplomasi Forumu’nda da sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
 
Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin güçlendirilmesinin önemli olduğunu, bölgemizde yaşanan kaosun, Filistin’in özgürleştirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunu ertelememesi gerektiğini ifade etti.
 
Cumhurbaşkanımız, Pakistan’ın huzur ve refahının Türkiye için önem arz ettiğini, Pakistan’ın komşularıyla sorunlarını diyalog yoluyla çözme konusunda Türkiye’nin desteğinin her zaman süreceğini belirtti.

17:47

ERDOĞAN-ŞARA GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilen "Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

 

17:16

3'LÜ ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilen 'Antalya Diplomasi Forumu"nun resmi açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. 

 

 

16:35

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Antalya'da bir araya geldi.

 

 

13:53

ŞARA: İSRAİL SURİYE İLE ATEŞKES ANLAŞMASINI İHLAL ETTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Bölgenin son yüzyıldan beri "daha önce tarihte olmadığı kadar" zor bir dönemden geçtiğini ve birçok problemler yaşadığını kaydeden Şara, bölge halkları adına bu zorluklara karşı rol almaya çabaladığını bildirdi.

Şara, Suriye'nin "çok müstesna bir coğrafi konumda" bulunduğunu kaydederek, ülkesinin "çoğu zaman bir dünya gücü tarafında kendisinden yana olmaya zorlandığını" belirterek, "Bu seçeneğe artık mahkum değiliz." dedi. Ülkesinin hem Rusya hem ABD hem de Çin ile dengeli bir ilişki kurmaya çabaladığını anlatan Şara, "çatışmaların posta kutusu olmaktansa, stratejik güvenliğinin sağlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"SURİYE, İRAN'A SAVAŞTA TARAF OLMADI"

"Suriye'nin 14 yıldır İran saldırısına maruz kaldığını ve İran'ın eski rejime destek olduğunun farkında olduklarını" ifade eden Şara, "Suriye, bütün bir olumsuz geçmişe rağmen bugünkü çatışma ve İran'a karşı yapılan savaşta taraf olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Şara, bölgede "çatışmanın çıkmaması ve alevlenmemesi" için çaba sarf ettiklerini kaydederek, "Hedef, diplomasinin hakim olduğu ve çatışmaların olmadığı bölge olmak. Suriye'nin herhangi bir çatışmada taraf olmamasına çabalıyoruz." dedi. ABD'nin önderliğinde Lübnan'da sağlanan ateşkese destek verdiklerini kaydeden Şara, "(Suriye) Ülke, Lübnan'da yaşananlardan da etkileniyor." ifadesini kullandı.

"GOLAN TEPELERİ'NDEKİ İŞGALİN ULUSLARARASI HUKUKTA YERİ YOK"

İsrail'in Golan Tepeleri'nde sürdürdüğü işgale dikkati çeken Şara, İsrail'in orada "hak iddia etmesinin yersiz" olduğunu belirterek, "(Golan Tepeleri) Bir devletin hakkı değil, bir halkın hakkıdır." dedi. ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri işgalini tanıdığını anımsatan Şara, bunun uluslararası hukukta bir yeri olmadığını bildirdi.

Suriye ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını, Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası İsrail'in ihlal ettiğini kaydeden Şara, "İsrail bunu ihlal etti. Yeni kuralların ve şartların belirlenmesini için çabalıyoruz. Başarırsak eğer Golan Tepelerini adına uzun vadeli müzakere süreci başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu. Ülkedeki "yeniden entegrasyon" sürecinin ilerleyişine değinen Şara, ülkede "her attıkları adımda önemli gelişmeler yaşadıklarını" belirtti.

"ANLAŞMALARDA İYİ İLERLEDİK"

Şara, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile anlaşma birçok adımı içerisinde barındırıyor. Mart 2025 anlaşmasına sadık kalınmadı, aralıkta son buldu, aralıkta genel bir anlaşma imzalandı." ifadelerini kullandı. Entegrasyon sürecinin aşamalara dönüşmüş şekilde gerçekleşmeye devam ettiğini belirten Şara, "Taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını temellendirmek istiyor. İyi ilerlediğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Ülkede anayasa deklarasyonu, siyasi boşluğun doldurulması, meclisin kurulması, ekonomik kurumsallaşma süreçlerinin adım adım yönetildiğini kaydeden Şara, "Burada ilk adım (ABD menşeli) yaptırımların kaldırılmasıydı ve başarıldı. Nüfus sayımı önemli çünkü ülke içi ve dışına göç hareketleri yaşandı. Toprak bütünlüğü sağlamlaştırılmalı." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZE YETECEK SEVİYEYE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Şara, ülkenin yeniden inşa politikasında "yatırımlara dayalı vizyon" izlediklerini kaydederek, ülkede yatırım atmosferinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Suriye'ye yönelik yapılması beklenen yardımlara dikkati çeken Şara, "Vaat aldık ama hiçbiri gerçekleşmiş değil. Suriye yardıma ihtiyaç duyan bir ülke ancak politize edilmiş yardım fonu almak ya da sahip olmak istemiyoruz. İlk olarak kendimize yetecek seviyeye ulaşmak istiyoruz." dedi.

Şara, ülkesinin bir dönem "çatışmaların posta kutusu haline geldiğini" ifade ederek, Suriye'nin son dönemde çatışmalardan uzak olmasının yatırım fırsatlarını artırdığını ve ülkenin "hayal edilemeyecek ivme kazandığını" belirtti.

13:40

BAKAN BAYRAKTAR: ENERJİ PİYASALARIMIZ OLDUKÇA DİRENÇLİ

Antalya Diplomasi Forumu'nun  ilk gününde düzenlenen 'Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik' konulu panele, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Slovenya Çevre İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Genel Direktörü Francesco La Camera katıldı.

Panelin açılışında konuşan Bakan Bayraktar, İran ve ABD arasındaki gerilim nedeniyle yaşanan enerji krizine ilişkin konuştu. Bayraktar, "Bu kriz tabi ki bizi çok derinden etkiledi. Bizim enerji piyasalarımız oldukça dirençli. Türkiye dirençli çünkü bizim daha geçmiş dönemde yaşadığımız krizlerimiz var. Biz zaten etrafımızdaki belirsizliklerle yaşıyoruz. Son 6-7 yıldır iklim krizi, pandemi, tedarik zincirinde belirsizlik yaşadık. Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında İran, Orta Doğu bunların hepsi Türkiye'yi dirençli hale getirdi. Biz krizle başa çıkmaya alışığız" diye konuştu.

'KARBON NÖTR POLİTİKAYA SAHİBİZ'

Bakan Bayraktar, "Türkiye'deki vizyonumuz bizleri daha dirençli ve güvenli hale getirdi. Son 25 yıldır enerji piyasaları dönüşümden geçti. Kendi piyasalarımızı özel yatırım ve girişimlere açtık. Bölgesel olarak birçok iş birliği gerçekleştirdik. Çok büyük altyapılar yaptık. Mevcut sorunlarımız, uzun vadeli enerji talebimiz. Türkiye'deki enerji talebi çok hızlı artıyor. Yapay zekaya dayanan merkezler var, elektrikli araçlar gibi durumlar enerji ihtiyaçlarını artırıyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmayı ve elektriği kullanmayı hedef edindik. Bizler ithalat bağımlı bir ülkeyiz ve bağımlılığımızı azaltmak istiyoruz. Karbon nötr politikaya sahibiz. Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek bizler için önemli. Daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak istiyoruz. Sırtımızı da fosil yakıtlara dönmüyoruz. Bizlerin bir enerji mimarisine sahip olmamız gerekiyor. Petrol ve doğal gaz sadece Hürmüz Boğazı'ndan geçmiyor. Karbonsuz enerjiye ihtiyacımız var ama Türkiye'de her gün 40 milyon araç yollarda. Bizim onlara yakıt arzı sağlamamız lazım. Her gün 22 milyon hanede doğal gaz kullanılıyor. Somali'de birkaç gün önce deniz kazı çalışmalarına başladık. Birçok farklı uluslararası projeye yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİMİZDE ANAHTAR KELİME; YENİLENEBİLİR ENERJİ'

İlk veya son kez böyle bir enerji kriziyle karşılaşmadıklarını aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu krizlerden derslerimizi almalı, yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Çok güçlü bir hedefimiz var. Karbon nötr bir ekonomiye sahip olmak istiyoruz 2050'ye kadar. Ulaşım, altyapı, tarım tüm bunlarda değişim göreceğiz. Ekonomimizde anahtar kelime; yenilenebilir enerji. Kapasitelerinin artırılması, güvenliğinin sağlanması, depolanması ile yenilenebilir enerjinin kullanılması bu hedeflerin gerçekleşmesi noktasında anahtar rol olacaktır. Yakında çok büyük bir ilanımız olacak. Bu 2050 hedefimizi 2035'e çekeceğiz. Bu henüz kesinleşmedi. Ulusal enerji verimliliği programını 2040'a kadar hayata geçirmeyi planlıyorduk, onu da 2030'a çekeceğiz. Enerji verimliliğini artırmak alanında hem özel hem de kamu sektörü oyuncuları ile çalışıyoruz."

Bu krizlerden ders alıp elden gelenleri yapmak gerektiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Her bir kriz yenilenebilir enerjinin önemini öne çıkarıyor. Nükleer enerji bu dönüşümün bir parçası. Yenilenebilir enerji için kullanılacak malzemelerin üretiminden de bahsetmemiz gerekiyor. Tüm bunlar bizim bazı elementlere bağımlılığımızı gözler önüne seriyor" dedi.

ŞAHBAZOV: EN CİDDİ KRİZLERDEN BİRİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, enerji güvenliğinin en önemli konulardan biri haline geldiğini belirterek, "Sadece bugünün önemli konusu değil. En ciddi krizlerden biriyle karşı karşıyayız şu an. Hürmüz Boğazı'na baktığımızda 12 milyon varillik petrolden bahsediyoruz. Bu şu an toplam enerji tedarikinden muaf durumda. Bunların bir bölümü Avrupa'ya aktarılıyor. Bu sevkiyat sıkıntı yaşayınca Avrupa'da jet yakıtı konusu kırılgan hale geldi. Bu global bir kriz. Hepimizin bu krizle mücadele etmesi gerekiyor. Azerbaycan bu noktada kendi arz güzergahlarını çeşitlendirdi. Biz 20 farklı ülkeye 40 milyon varil arzı gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda Avrupa ortaklarımıza doğal gaz da tedarik etmeye başladık. Sanki üretici ülkeler bu krizden para kazanıyor diye algı var ama borsada petrol nedeniyle düşüş yaşandığında bundan biz de etkileniyoruz. Dengeli fiyatlar hepimiz için önemli" diye konuştu.

KUMER: BU KRİZ DOĞRU ZAMANDA BİZİ BULMADI

Slovenya Çevre İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer, ülkesinin Körfez ülkelerinde yaşanan çatışmalardan etkilendiğini belirterek, "Fiyatlar hemen arttı ama miktar azaldı. Biz petrolümüzün yüzde 100'ünü ithal ediyoruz. Petrol ürünlerinin ithalatına bağımlısıyız. Slovenya'dan geçen bütün güzergahları değerlendirdik ve hesaplamalar yaptık. Her geçen gün ihtiyacımız da artıyor. Avusturya, İtalya sınırımıza kadar yaklaşıp bizden petrol ithal ediyordu. Güzergahlar bizden geçtiği için çevremizdeki ülkelere de petrol veriyorduk. Bu kriz doğru zamanda bizi bulmadı. Kış bitiminde tarım, çiftçilik başladığında oldu ve petrol ihtiyacımız daha da arttı. Hiçbir ülke bu tür enerji kriziyle tek başına başa çıkamaz. AB ülkeleri açısından birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Slovenya biraz daha fazla ölçüde stratejik dengeye bağlı durumda. Ukrayna savaşından önce Rusya'dan doğal gaz alıyorduk. Yenilenebilir enerji dünyanın geleceği. Fosil yakıt bizim sahip olduğumuz bir kaynak değil" ifadelerini kullandı.

LA CAMERA: BU BİR FOSİL YAKIT KRİZİ

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Genel Direktörü Francesco La Camera, "Bu bir enerji krizi değil. Bu enerji sisteminin fosil yakıt üzerine kurulması krizi. Bu bir fosil yakıt krizi. Bu bizi yenilenebilir enerjiye daha fazla kaydıracak. Yenilebilir enerjide 1 yılda yaptığımız kurulumla 70 yıllık nükleer enerji yatırımını geçtik. Enerji güvenliğinin fosil yakıtlar üzerinden yürütülmesi bize başarısızlık getiriyor. İspanya enerji kaynaklarının yüzde 60'ını yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirdi. Türkiye de yenilenebilir enerjiye kaynaklarına yatırım yapıyor. Ekonominin rekabetçi olması için enerji sisteminin güçlü olması gerekiyor. Avrupa yenilenebilir enerji kaynaklarını hala küçümsüyor. Bu yüzden Avrupa kaybederken, yenilenebilir enerjiye yatırım yapan Asya ülkeleri kazanıyor. Bu üretim tesislerinin kapatılması imkansız bir şey. Doğal gaz, petrol ve nükleer enerjiyle ilgili 2050 yılına kadar yüzde 4 artış bekliyoruz tüketimde. Çok ciddi enerji ihtiyacı artışı var" dedi. 

13:26

BARRACK: TÜRKİYE HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİL

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu'nda değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki dönüşüme değinen Barrack, Washington yönetiminin Suriye politikası kapsamında bölgedeki askeri varlığını azaltarak farklı bir yaklaşım benimsediğine dikkati çekerek, "Biz, asker göndermedik, askerlerimizi çektik. Yüz yıldır yapılanların tam tersini yaptık. Dün, ondan önceki gün, son üssümüzdeki son askerlerimizi çektik. Bu, olağanüstü. ABD'nin uzun yıllar DEAŞ ile mücadele yürüttüğü önemli ülkelerden birindeki son üssümüzden son birliklerimizi de çektik." ifadelerini kullandı.

Barrack, geçmişte Kürtler ve Dürzilerle sorun yaşayan, İran'la yakınlığı bulunan ve dünya ile uzun süre çatışma halinde olan Suriye'nin bugün bölgedeki en istikrarlı yerlerden birine dönüştüğünü vurguladı.

-"ŞARA DEFALARCA İSRAİL İLE SORUN İSTEMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ"

İsrail'in aksine Suriye'nin İsrail'e yönelik askeri faaliyetlerde bulunmamasına rağmen ortada herhangi bir anlaşma olmamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Barrack, "8 Aralık'tan bu yana Suriye, (Cumhurbaşkanı) Şara yönetimi altında İsrail'e tek bir kurşun bile sıkmadı. Aksine Cumhurbaşkanı Şara, defalarca İsrail ile sorun istemediklerini, düşmanlık aramadıklarını, bir saldırmazlık ve normalleşme anlaşmasına açık olduklarını söyledi." diye konuştu.

Barrack, İsrail'in güneydeki Dürzileri kendi akrabaları olarak gördüğünü ve Süveyda'daki olayların ardından İsraillilerin sınırı geçerek "Dürzileri koruduğunu" savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NETANYAHU SINIRLARI, HATLARI UMURSAMIYOR"

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, 7 Ekim'den sonra her şeyin değiştiğini açıkça söyledi. Sınırları umursamıyor, hatları umursamıyor, 1967 sınırını umursamıyor, 1974 sınırını umursamıyor, 8 Aralık hattını umursamıyor. Suriye, bu çatışmaya girmeyerek akıllıca davrandı. Bu nedenle ihlaller, sürekli devam ediyor. İsrail, bir konvoy gördüğü her seferinde bu hatları geçiyor çünkü iki taraf arasında hala güven yok."

Barrack, Suriye'nin "defalarca görüşmeye hazır olduklarını" dile getirdiğini ve İsrail'e karşı "hasmane bir tutum sergilemeyerek çok akıllıca davrandığı" ve "Suriye ile normalleşmeye Lübnan'dan daha önce varılacağı" yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE BÖLGEDEKİ EN GÜÇLÜ VE İŞLEYEN EKONOMİLERDEN BİRİ"

Düşmanı askeri yöntemlerle ortadan kaldırmaya yönelik yaklaşımın kalıcı çözüm üretmediğini belirten Barrack, bu yöntemin, nesiller boyu süren nefret döngüsünü beslediğini söyledi. Barrack, İsrail'in 1948'den bu yana benimsediği yaklaşımın bölgedeki genel eğilimle örtüşmediğini, savaşların çözüm üretmediğini vurguladı.

Lübnan örneğine işaret eden Barrack, 1949'daki ateşkes anlaşması, 15 yıllık iç savaş ve Taif Anlaşması'nın kalıcı istikrar sağlamadığını dile getirdi. Taif Anlaşması'nın bugünkü ateşkes ve barış arayışlarına benzer şekilde mezhepsel dengelerin yeniden düzenlenmesini hedeflediğini belirten Barrack, Hizbullah'ı kapsam dışında bıraktığını ifade etti.

"KALICI ÇÖZÜM REFAHIN SAĞLANMASINDAN GEÇİYOR"

Barrack, İsrail'in saldırılarının Hizbullah'ın varlık gerekçesini güçlendirdiğini savunarak, İran gibi egemen devletlerin desteklediği milis yapıların yalnızca askeri yöntemlerle ortadan kaldırılamayacağını belirtti. Kalıcı çözümün, refahın sağlanmasından geçtiğini vurgulayan Barrack, bireyden aileye, topluluktan devlete uzanan bir kalkınma yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bölgesel sorunların çözümünün yine bölge ülkeleri tarafından bulunması gerektiğinin altını çizen Barrack, bu çerçevede Abraham Anlaşması'nın uzun vadede çözümün parçası olabileceğini iddia etti. Barrack, Suriye'de yürütülen sürecin Türkiye ile birlikte şekillenen bir "deney" niteliği taşıdığını belirterek, Türkiye'nin bölgedeki en güçlü ve işleyen ekonomilerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yalnızca NATO'nun en büyük ikinci gücü olmadığını, aynı zamanda nüfusu, kaynakları ve askeri kapasitesiyle bölgedeki en önemli ve etkili aktörlerden biri olduğunu ifade etti.

"BAŞKAN ERDOĞAN ETKİLİ BİR LİDER"

Barrack, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "etkili bir lider" olarak nitelendirerek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. Orta Doğu'da güç unsurunun belirleyici olduğunu vurgulayan Barrack, zayıflık algısının ülkeleri "dezavantajlı konuma" sürüklediğini ifade etti. Suriye'deki gelişmeleri örnek gösteren Barrack, güçlü liderliklerin bölgedeki dönüşüm süreçlerinde etkili olduğunu, Türkiye'nin de bu çerçevede önemli rol oynadığını dile getirdi.

"TÜRKİYE HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

Barrack, "İsrail, Abu Dabi ile ittifak kurduğu gibi Türkiye ile de ittifak kurabilir, Suudi Arabistan da İsrail ile ittifak kurabilir. İsrail halkının refahı için bence çözüm bu. Bu yüzden bu tür söylemlerin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Türkiye, hafife alınacak bir ülke değil." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin tarihsel bakımdan farklı din ve etnik grupların bir arada yaşadığı köklü bir medeniyet olduğunu anlatan Barrack, bölgede kalıcı çözümün işbirliği ve ekonomik kalkınmadan geçtiğini ifade etti. Ateşkes anlaşmalarına da değinen Barrack, bazı düzenlemelerin taraflara tek taraflı hareket alanı bıraktığını, bu durumun kalıcı barışı zorlaştırdığını belirtti. Barrack, ABD'nin önceki yönetim dönemlerinde yapılan bazı anlaşmaların sahada etkili olmadığını savunarak, çözümün bölgesel uyum ve refahın artırılmasından geçtiğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ARABULUCULUK ROLÜNÜN ÖNEMİ

Barrack, Gazze'de ateşkes ihlallerinin sürdüğü dönemde Türkiye'nin bölgedeki arabuluculuk rolünün önemine işaret ederek, "İsrail'in yapabileceği en akıllıca şey, Türkiye'yi tam da sizin dediğiniz gibi bu sürece dahil etmeye teşvik etmek ve bunu benimsemektir." diye konuştu.

Türkiye ile Katar'ın Hamas'ı "terör örgütü olarak kabul etmediği için yıllarca eleştirildiğini" savunan Barrack, "Eğer Hamas'ı yabancı bir terör örgütü olarak kabul etme konusunda bizimle aynı fikirde olsalardı bu, asla yaşanmazdı. Onları dışlamanız gerekir. Türkiye'yi o sürece dahil etseydiniz şu anda yaşananları yani vahşetleri ve ihlalleri önlemede yardımcı olabilirdi çünkü onlar o dili konuşabiliyorlar." dedi. Uzun vadeli çözümün "kapsayıcılıktan" geçtiğine işaret eden Barrack, dışlayıcı yaklaşımların yalnızca kısa vadeli sonuçlar doğurduğunu belirtti.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine ilişkin soruyu yanıtlayan Barrack, son 16 ayda ABD ile Türkiye ilişkilerinde son 15 yıldan daha fazla ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Barrack, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişki başta olmak üzere dışişleri, istihbarat, askeri ve ticari alanlarda gelişme olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını ancak ilişkilerin tamamen kopmadığını belirten Barrack, Boeing anlaşmaları, Halkbank gibi konularda ilerleme sağlandığını ve F-16 sürecinin de yeniden gündemde olduğunu söyledi.

Barrack, "Ülkeler arasındaki ittifak yeniden şekilleniyor. Suriye'de olanlar ise büyük ölçüde Türkiye'nin lehine oldu. Türkiye ve Suudi Arabistan, bazı kusurları olsa da bu 'filizlenen yapıyı' destekledikleri için büyük övgüyü hak ediyor, aslında bu süreçte belirleyici olan Türkiye'ydi. İki ülke arasındaki ilişkiler ise hiç olmadığı kadar iyi. Bence S-400 meselesine yakında bir çözüm bulunacak. Benim temsil ettiğim taraf açısından, F-35 programına yeniden kabul edilmek de mümkün." diye konuştu.

13:16

BARRACK ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dünyada, bölgelerin kendi meselelerini ve sorunlarını kendilerinin hallettiği yeni bir düzen oluştuğunu belirtti. Barrack, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yaşanan durumu başarılı bir deney olarak niteleyen Barrack, "Önemli olan, sokaktaki insanların artık umut dışında başka bir şey hissetmeye başlamasıdır ki, bu da şu anda gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"GEREKTİĞİNDE MÜDAHALE EDECEĞİZ"

Barrack, ABD Başkanı DonaldTrump'ın gerekli gördüğü yerlerde "güç ve refah yoluyla barış" ilkesinin etkisini kullandığını savundu. Dünyada, bölgelerin kendi meselelerini ve sorunlarını kendilerinin hallettiği yeni bir düzen oluştuğuna işaret eden Barrack, "Gerektiğinde müdahale edeceğiz ancak 1945'ten beri dünya çapında uygulanan askeri koruma ve güvenlik anlaşması değişiyor. Herkes kendi sorumluluğunu üstlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelere dikkati çeken Barrack, özellikle Dürzi nüfusun yoğunlaştığı Süveyda bölgesinin komşularıyla uyum içinde hareket etmesinin son yılların en önemli fırsatlarından biri olabileceğini söyledi.

Ürdün konusuna da değinen Barrack, "Ürdün, sorunları ve problemleri nasıl çözeceğimize dair bir yol haritası sunarak bize gerçekten yardımcı oldu." dedi.

İSRAİL-LÜBNAN ARASINDAKİ GEÇİCİ ATEŞKESE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Barrack, ateşkesin sağlanmasının ve tarafların doğrudan diyaloğa girmesinin çok hassas bir konu olduğunu vurgulayarak "Unutmayın, bu daha önce gerçekleşmemişti. Kasım 2024 anlaşması, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan yapılmamıştı. Bu yüzden başkanın müdahale ederek harika bir şey yaptığını düşünüyorum." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuyu halihazırda "çok iyi bir şekilde" ele aldığını belirten Barrack, bu adımların küçük ve zaman alacak adımlar olduğunu ifade etti. Barrack, bir muhabirin ateşkesin "hassaslığı" ve taraflar arasında güven eksikliği olduğuna işaret ederek ABD ile bölge ülkelerinin bu güveni oluşturmak için ne yapması gerektiğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Lübnan'ın yeniden 15 yıllık bir iç savaş istemeyeceğini belirten Barrack, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı fiziksel olarak ortadan kaldırmasının söz konusu olamayacağına işaret etti. Barrack, bölgede İsrailli ve Lübnanlıların bir araya getirilmesi durumunun "muhteşem" olabileceğini savundu.

12:12

BAKAN GÜLER NİJERYALI MEVKİDAŞI MUSA İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'da Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa ile bir araya geldi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu için ülkemize gelen Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa ile Antalya'da bir araya geldi" denildi.

12:06

BOLANOS: TÜRKİYE, LATİN AMERİKA'DAKİ STRATEJİK ORTAĞIMIZDIR

Guatemala Dışişleri Bakan Yardımcısı Monica Bolanos, Türkiye ile "çok güçlü" ilişkileri olduğunu belirterek, "Türkiye, Latin Amerika'daki stratejik ortağımızdır." dedi. Bolanos, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"BARIŞIN KALICI OLMASINI İSTİYORUZ"

ADF'nin ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes ve diğer bölgesel gerilimlerin yaşandığı bu dönemde diyalog için son derece elverişli bir platform olduğunu vurgulayan Bolanos, "Guatemala olarak, sadece İran'da değil, Lübnan'da da ateşkesin ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Latin Amerika'da küçük bir ülke olarak, bu barışın kalıcı olmasını ve müzakere ve diyalog masasına geri dönülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ADF kapsamında yarın bir panele dahil olacağını aktaran Bolanos, ADF'nin, Latin Amerika ve Karayipler ile olan vizyon ve diyaloğu bünyesine katmasından "son derece minnettar olunduğunu" ve bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bolanos, Güney Amerika'yı bir "barış kıtası" olarak nitelendirerek, katılacağı panelde Latin Amerika ve Karayipler'deki yeni gelişmeler hakkında konuşma yapacağını dile getirdi.

Guatemala hakkında değerlendirmelerde bulunan Bolanos, "Biz barışçıl bir ülkeyiz. Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo'nun liderliğinde bunu sağlamaya çalışıyoruz. Anayasa ile uluslararası hukuka saygı konusunda dış politika izlemeye çalışıyoruz. Ve bence yapmak istediğimiz şey, barışçıl bir dünya ve tüm ülkeler arasında diyalog kurma arzumuzu iletmektir. Bir örnek teşkil ediyoruz. Örneğin, Belize ile bazı anlaşmazlıklarımız var ancak bunu diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka saygı göstererek çözmek için Lahey'deki Uluslararası Mahkemeye başvuruyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE VE GUATEMALA ARASINDA ÇOK GÜÇLÜ İLİŞKİLER VAR"

Türkiye ve Guatemala ilişkilerini değerlendiren Bolanos, "(Türkiye ile Guatemala arasında) Çok güçlü ilişkiler var. Türkiye, Latin Amerika'daki stratejik ortağımızdır." ifadelerini kullandı.

Bolanos, Türkiye ve Guatemala'daki büyükelçiliklerin, ticari ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek açısından çok yardımcı olduğunu söyleyerek, "Güvenlik, göç ve hükümetimizin dijitalleşmesi çok önemli. Türkiye hükümetiyle çalışıyoruz ve onlar bize çok yardımcı oluyorlar." dedi.

İki ülke arasında güvenlik ve savunma sanayi alanında birçok işbirliği ve fırsatlar bulunduğunu belirten Bolanos, "Geçen yıl bir işbirliği çerçevesi imzaladık. Bu işbirliği çerçevesi, işbirliğini başlatmak için yol haritası olacak." diye konuştu.

"TÜRKİYE GÜZEL VE BÜYÜK BİR MEDENİYET"

Bolanos, "Turizmi teşvik etmeye çalışıyoruz çünkü Türkiye, güzel ve büyük bir medeniyet." ifadesini kullanarak, Guatemala Turizm Direktörünün de yıl başında Türkiye'de turizm konusunda temaslarda bulunduğunu aktardı. Guatemala'nın güzel bir ülke olduğunu ve burada her şeyin bulunabileceğini söyleyen Bolanos, ülkesinin ayrıca Maya medeniyetine de ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Bolanos, Kapadokya'nın çok güzel bir yer olduğunu ve oraya gitmeyi hayal ettiğini dile getirerek, "Türkiye'deki büyükelçiliğimiz de bu güzel yerlerin hepsini tanıtıyor." dedi. Türk mutfağını sevdiğini dile getiren Bolanos, bunlar arasında özellikle künefe ve çay olduğunu kaydetti.

Bolanos, son olarak foruma katılım ve "Guatemala'nın sesinin duyurulması" konusunda Türkiye'ye teşekkür ederek, "Guatemala gibi küçük bir ülkenin bu küresel foruma katılması çok önemli." diye konuştu.

11:51

ŞARA ALİYEV VE IKBY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Antalya'da bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Şara, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

ENERJİDE İŞBİRLİĞİ KONULARI ELE ALINDI

Görüşmede enerji alanındaki işbirliği imkanları ele alındı. Bu kapsamda Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesinin, Suriye'nin enerji güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra ülkenin genel kalkınmasına da destek verileceği belirtildi.

ŞARA ALİYEV'E TEŞEKKÜR ETTİ

Bölgedeki gerginlikten duyulan endişenin dile getirildiği görüşmede, ihtilafların diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı. Şara, Azerbaycan'ın Suriye'ye desteğinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti. Aliyev'in Azerbaycan'a davet ettiği Şara'nın, söz konusu daveti kabul ettiği bildirildi.

ŞARA IKBY BAŞKANI BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de Antalya'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

11:47

BAKAN FİDAN, TÜRKİYE-MISIR-PAKİSTAN-SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının üçüncü toplantısına Antalya Diplomasi Forumu marjında ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı Antalya Diplomasi Forumu 2026 marjında gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı Antalya Diplomasi Forumu 2026 marjında gerçekleştirilecek.

TOPLANTIDA BÖLGESEL SORUNLARA BÖLGESEL ÇÖZÜMLER ELE ALINACAK

Toplantıda, bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde başta ABD/İsrail-İran savaşı olmak üzere, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretilmesi konusunun ele alınması öngörülüyor.

Bakan Fidan, 18 Mart'ta Riyad'da düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya iştirak etmişti.

Söz konusu toplantı kapsamında Fidan, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla dörtlü formatta ayrı bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin devamı niteliğinde, aynı formatta ikinci toplantı 29 Mart'ta İslamabad'da yapılmıştı.

Öte yandan, dörtlü formatta son olarak 14 Nisan'da İslamabad'da bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı daha düzenlenmişti.

11:41

DİPLOMASİNİN KALBİ ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDA ATIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, küresel siyasetin kilit isimlerini Türkiye'de bir araya getiriyor. 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı ile 460'ı aşkın üst düzey yetkilinin katıldığı dev zirve, üç günlük tarihi bir diplomasi maratonuna sahne oluyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce konuğun ağırlandığı forumdaki kritik gelişmeleri ve sıcak diplomasi trafiğini A Haber Muhabiri Kübra Bal aktardı.

08:37

BAKAN FİDAN ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Antalya'da görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından Antalya'da kabul edildi.

07:25

RESMİ AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

Forum 17 Nisan Cuma günü saat 10.00'da 'Güvenlik-Kalkınma Bağlantısı: Batı Afrika İçin Öncelikler' paneliyle başlayacak. Resmi açılış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasıyla başlayacak.

07:20

AFRİKA KÜLTÜR EVİ VE COP31 STANDI

Bu yılki forumda Afrika ülkelerinin geleneksel ve kültürel ürünlerinin sergilendiği Afrika Kültür Evi standı yine açık olacak. Ayrıca bu yıl kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) tanıtan bir stant da hazırlandı. Forum koridorunda yine dijital sergi tünele yer verilecek.

07:15

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ SAVAŞLAR

150 civarında ülkeden devlet görevlileri, politikacılar, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin de bulunacağı zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kabineden birçok bakan, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar yer alacak. En önemli gündem maddesi olarak İran Savaşı ve savaşın küresel ve bölgesel etkilerinin konuşulacağı zirvede, İsrail'in işgal politikası ile Gazze ve Lübnan'a saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, NATO'nun geleceği, Avrupa güvenlik mimarisi, Pakistan-Afganistan sınır hattındaki gerilimler ele alınacak.

07:12

FİLİSTİN DERGİSİ SERGİSİ

Geçen yıllarda olduğu gibi Antalya Diplomasi Forumu'ndaki en önemli konulardan biri Gazze'deki katliam oluşturuyor. Bu kapsamda, ADF2026 forumunun yapılacağı merkezde 'Filistin Dergisi Sergisi'nin de açılışı yapılacak. Sergide Gazze'de hayatını kaybetmiş çocukların içlerinde çiçeklerin olduğu okul çantaları, Filistinli çocukların yaptığı resimler ve Gazze'deki yıkımı gösteren fotoğraflar ve çocukların resimlerinin yer aldığı video gösterimi bulunuyor.

'Scholasticide' başlıklı duvarda, savaşın yalnızca fiziki yıkımı değil, bir toplumun hafızasını, bilgisini ve geleceğini hedef alan sistematik tahribatı sayısal verilerle görünür kıldığı vurgulanıyor. 'Skolastisit' kavramının Oxford Üniversitesi'nde görev yapan Filistinli savaş hukuku uzmanı Karma Nabulsi tarafından, özellikle 2009 yılında Gazze'de eğitim kurumlarına ve öğrencilere yönelik saldırıları tanımlamak amacıyla ortaya konulduğu da ifade ediliyor.

Sergide Filistinli öğrencilerin savaş nedeniyle yarım kalan dersleri, 'Umut Yeniden' başlıklı serginin merkezinde konumlandırılırken, zorluklar ve yıkımlar karşısında insanlığın vazgeçmeyen iradesi ve umudunu her şartta bulma gücünü temsil eden gemi maketi de bulunuyor.

07:10

ALİYEV İLE EŞİ ANTALYA'DA

ADF2026'nın düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'ndeki açılışın yapılacağı büyük salon ve diğer oturumların yapılacağı salonlar ve ikili görüşme alanlarındaki tüm hazırlıklar tamamlandı. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak liderler arasında yer alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev ile eşini, havalimanında Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı.

07:00

DÜNYA LİDERLERİ BELEK’TE BULUŞUYOR

ADF2026, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 17-19 Nisan tarihlerinde Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak zirveye, 20'nin üzerinde cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde devlet başkanları, 40'ın üzerinde ülkeden dışişleri bakanları ağırlıklı olmak üzere çok sayıda bakan katılım gösteriyor.

