CHP'deki kürsü savaşında yeni perde! Özel ve Kılıçdaroğlu ne mesaj verecek?
CHP’de uzun süredir tartışma konusu olan grup toplantısı krizi bugün yeni bir boyut kazanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı düzenlemeyeceğinin kesinleşmesinin ardından gözler, nasıl bir adım atacağı merak edilen Manisa Milletvekili Özgür Özel’e çevrildi. Özel’in, yaşanan gelişmeler üzerine kürsüye çıkarak konuşma yapma kararı aldığı öğrenildi.
CHP'de gözler bugün yapılacak toplantılara çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de MYK ve 14.00'te PM toplantısı düzenleme kararı alırken, Özgür Özel ise son ana kadar kararını açıklamadıktan sonra kürsüye çıkıp konuşma kararı aldı.
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YENİ PARTİ İDDİALARI
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Zeynel Emre de Özgür Özel'in bugün grup toplantısı düzenleyeceğini resmen duyurdu.
Yeni parti iddialarına da cevap veren Emre, "Bugüne kadar hiçbir toplantımızda bunları konuşmadık. 'Haklarımız var, sonuna kadar kullanalım, sonucunu görelim' düşüncesindeyiz. Biz tüm süreçleri işleteceğiz. Bu süreçlerin ardından CHP'de bu işgal durumu devam ederse o zaman elbette farklı arayışlar olacaktır. Ama bugün itibarıyla bunları konuşmadık" şeklinde konuştu.
ÖZEL DE KÜRSÜYE ÇIKACAK
Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sonrası Özgür Özel son güne kadar net bir karar almayarak dikkat çekti. Dün kendi döneminin MYK üyeleriyle toplantı yapan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun aksine kürsüye çıkıp konuşma kararı aldı.
Özel'in kürsüde vereceği mesajlara, MYK ve PM toplantıları sonrası düzenlenecek olan basın toplantısıyla genel merkez kanadının cevap verebileceği de aktarılıyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜST ÜSTE İKİ TOPLANTI
CHP'de hemen hemen her hafta ne olacağı merakla beklenen grup toplantılarında bugünün tablosu netleşti. Hafta sonu karar alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü (bugün) saat 11.00'da MYK, hemen ardından saat 14.00'da PM toplantısı yapma kararı almıştı. Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'de grup toplantısı yapmayacağı da görülmüştü.