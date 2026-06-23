CHP'deki kürsü savaşında yeni perde! Özel ve Kılıçdaroğlu ne mesaj verecek?

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Zeynel Emre de Özgür Özel'in bugün grup toplantısı düzenleyeceğini resmen duyurdu.

Yeni parti iddialarına da cevap veren Emre, "Bugüne kadar hiçbir toplantımızda bunları konuşmadık. 'Haklarımız var, sonuna kadar kullanalım, sonucunu görelim' düşüncesindeyiz. Biz tüm süreçleri işleteceğiz. Bu süreçlerin ardından CHP'de bu işgal durumu devam ederse o zaman elbette farklı arayışlar olacaktır. Ama bugün itibarıyla bunları konuşmadık" şeklinde konuştu.

