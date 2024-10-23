CANLI | TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit sayısı 5'e yükseldi | Bakan Yerlikaya duyurdu: Büyük ihtimalle PKK

21:19 23 Ekim 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şehit sayısının 5'e yükseldiğini belirterek şu şekilde konuştu:

"5 ŞEHİDİMİZ BULUNMAKTA, 22 YARALIMIZ VAR"

"Maalesef 5 şehidimiz bulunmakta, 22 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim en kısa zamanda onları sevdiklerine kavuştursun diye dua ediyorum.

"KİMLİK TESPİTİ DEVAM EDİYOR"

Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütü olduğuyla ilgili aziz milletimizle bunu paylaşacağız.

"BÜYÜK İHTİMALLE PKK"

Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız. Alçak terörü lanetliyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun."