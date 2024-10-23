CANLI | TUSAŞ'a terör saldırısı! İlk açıklama geldi: Şehit ve yaralılar var | 3 teröristin 2'si etkisiz hale getirildi
Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada saldırı sonrasında şehit ve yaralıların olduğunu duyurdu. Güvenlik kaynaklarına göre terör saldırısını 3 terörist gerçekleştirirken saldırının ilk anları kameraya yansıdı. Terör saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, tesiste rehinelerin olduğu belirtiliyor. İşte dakika dakika yaşananlar...
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDEN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER
NATO'DAN TERÖR SALDIRISINA KINAMA
"SAVUNMA SANAYİDEKİ BAŞARILAR HEDEF ALINDI"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "TUSAŞ yerleşkesine yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir." dedi.
DEM PARTİ: PROVOKASYON HER TARAFINDAN BELLİ OLMAKTADIR
DEM Parti Grup Başkenvekili Sezai Temelli, TBMM'de hain terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Provokasyon her tarafından belli olmaktadır" diyerek hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajını iletti.
YAYIN YASAĞI!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
SALDIRI SONRASI YOLA ÇIKTILAR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve beraberindeki heyet ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısı sonrası İstanbul'daki SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TUSAŞ Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.
Olay sırasında Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.
Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı
3 TERÖRİSTTEN 2'Sİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Güvenlik Kaynakları:
“TUSAŞ’ta Akademinin bulunduğu C Kapısına taksi ile gelen üç şahıs el bombası atarak saldırıda bulundu.
Teröristlerden ikisi olay yerinde etkisiz hale getirilirken diğeri ile çatışma devam ediyor."
A HABER TERÖR SALDIRISININ OLDUĞU TUSAŞ'TA
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, TUSAŞ'a düzenlenen bomba saldırının ardından bölgeden son gelişmeleri aktarıyor.
"Çok sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Polis yolları kapattı ve ekipler bölgede devriye atıyor. Ambulansların içeri gittiğini gördük. Rehineler olduğu da belirtiliyor. Havada helikopterleri de görmek mümkün ve havadan taramalar yapılıyor. Bölgede herkes teyakkuz halinde.
Bölgede çok sayıda polis ve askeri araç var. Sinyalleri kesmek için jammerlar aktif hale getirdi. TUSAŞ oldukça geniş bir kampüs içinde görev yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede şehit ve yaralıların olduğunu söyledi. Şu anda 5 tane helikopter havadan tarama yapıyor. Burası çok kritik bir tesis buraya girmek mümkün değil içeri girmek için çok ciddi prosedürler gerekiyor.
Bölgede dumanlar görüyoruz ancak neye ait olduğunu dair şu anda bir açıklama yok."
REHİNE OLDUĞU İDDİASI!
Teröristlerle çatışma devam ediyor. Rehine olduğu belirtiliyor.
BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklamada;
'Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." dedi.
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
A HABER MUHABİRİ MERT HACIALİOĞLU: REHİNELER OLDUĞU SÖYLENİYOR
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Hacıalioğlu, "Bizler an itibariyle yoldayız. İlk edindiğimiz bilgiye göre önce silah seslerinin duyulduğu ifade edildi. Daha sonra ise bir patlamadan söz ediliyor. 1 No'lu güvenlik kapısının orada bir patlama olduğu ve kapının havaya uçtuğu ifade ediliyor." dedi.
TUSAŞ'ın içerisinden iki ambulansın çıkış gerçekleştirdiği belirtildi. Bölgeye sevkiyat devam ediyor. Oldukça sıcak bir haber. Bu noktaya bir saldırı gerçekleştirilmiş durumda.
Rehin alma gibi bazı durumların da yaşandığı söyleniyor ama bunlar teyide muhtaç bilgiler. İçeride bir silahlı çatışmanın yaşandığı yönünde bilgiler var.
PERSONEL SIĞINAĞA YÖNLENDİRİLDİ
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.
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