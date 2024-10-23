CANLI | TUSAŞ'a terör saldırısı! İlk açıklama geldi: Şehit ve yaralılar var | 3 teröristin 2'si etkisiz hale getirildi

16:40 23 Ekim 2024

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, TUSAŞ'a düzenlenen bomba saldırının ardından bölgeden son gelişmeleri aktarıyor.

"Çok sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Polis yolları kapattı ve ekipler bölgede devriye atıyor. Ambulansların içeri gittiğini gördük. Rehineler olduğu da belirtiliyor. Havada helikopterleri de görmek mümkün ve havadan taramalar yapılıyor. Bölgede herkes teyakkuz halinde.

Bölgede çok sayıda polis ve askeri araç var. Sinyalleri kesmek için jammerlar aktif hale getirdi. TUSAŞ oldukça geniş bir kampüs içinde görev yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede şehit ve yaralıların olduğunu söyledi. Şu anda 5 tane helikopter havadan tarama yapıyor. Burası çok kritik bir tesis buraya girmek mümkün değil içeri girmek için çok ciddi prosedürler gerekiyor.

Bölgede dumanlar görüyoruz ancak neye ait olduğunu dair şu anda bir açıklama yok."