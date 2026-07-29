CANLI | Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangını! Karayolları ulaşıma kapatıldı, evler ve hastane tahliye edildi
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personelle müdahale edilirken, bazı evler ve Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'deki orman yangınındaki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgede yoğun önlemler alınırken, Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu güvenlik amacıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Yangını kontrol altına almak için bölgeye 5 yangın söndürme uçağı, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, bazı evler ve Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'deki orman yangınındaki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.
CANLI ANLATIM
VALİ ŞAHİN: ANTALYA'DA 12 YANGIN ÇIKTI
Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki orman yangınlarına yönelik son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı.
Vali Şahin şunları kaydetti:
"Bugün sabah saatlerinden bu yana 12 yangın Antalya'nın dört bir yanında çıktı. bunun da sebebi çok net: Aşırı sıcak, fırtına seviyesinde rüzgar ve kuru hava. Bunların en son çıkanı Kumluca'da Yazır'daki yangın. Diğer yangınlar kontrol altında alındı. Kaş'taki yangının da enerjisi düşürüldü.
Yazır'daki yangın hem yerleşim yerlerine yakın, hem de Kemer-Kumluca yolunun bulunduğu yerden geçiyor. Orayı da kapatmak zorunda kaldık. Çok yoğun bir mücadele devam ediyor. İnşallah kısa zaman içerisinde kontrole almayı planlıyoruz. Avantajımız kara bağlantısının olması. Kara bağlantısı olunca müdahale daha kolay oluyor. İnşallah iyi haberleri yakında vereceğiz."
BALIKESİR'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.
Öte yandan Havran ilçesindeki Madra Dağı'nda da orman yangını çıktı. Her iki bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.
VATANDAŞLAR EVLERİNİN DUVARLARINA SU SIKTI
Öğle saatlerinde Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın saatte 50 kilometrenin üzerinde esmesiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine orman ve belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri de tankerleriyle gönderildi. Havadan da müdahalenin başladığı yangında alevlerin dik yamaçlardaki evleri tehdit ettiği, vatandaşların hortumlarla evlerinin duvarlarına su sıktığı belirtildi.
Dumanlar körfezin birçok bölgesinden çıplak gözle görülürken Altınoluk Şahindere kanyonunda ve Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı ekiplerin her bölgede yangınlarla mücadele ettiği bildirildi. Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
KUMLUCA'DAKİ YANGINDA EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
"ETKİLİ RÜZGAR NEDENİYLE YAYILMA TEHLİKESİ VAR"
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.
Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.