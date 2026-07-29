Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki orman yangınlarına yönelik son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı.

Vali Şahin şunları kaydetti:

"Bugün sabah saatlerinden bu yana 12 yangın Antalya'nın dört bir yanında çıktı. bunun da sebebi çok net: Aşırı sıcak, fırtına seviyesinde rüzgar ve kuru hava. Bunların en son çıkanı Kumluca'da Yazır'daki yangın. Diğer yangınlar kontrol altında alındı. Kaş'taki yangının da enerjisi düşürüldü.

Yazır'daki yangın hem yerleşim yerlerine yakın, hem de Kemer-Kumluca yolunun bulunduğu yerden geçiyor. Orayı da kapatmak zorunda kaldık. Çok yoğun bir mücadele devam ediyor. İnşallah kısa zaman içerisinde kontrole almayı planlıyoruz. Avantajımız kara bağlantısının olması. Kara bağlantısı olunca müdahale daha kolay oluyor. İnşallah iyi haberleri yakında vereceğiz."