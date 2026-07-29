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CANLI | Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangını! Karayolları ulaşıma kapatıldı, evler ve hastane tahliye edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangını! Karayolları ulaşıma kapatıldı, evler ve hastane tahliye edildi

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personelle müdahale edilirken, bazı evler ve Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'deki orman yangınındaki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgede yoğun önlemler alınırken, Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu güvenlik amacıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

AHaber CANLI YAYIN

Yangını kontrol altına almak için bölgeye 5 yangın söndürme uçağı, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, bazı evler ve Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'deki orman yangınındaki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.

CANLI ANLATIM

15:31

VALİ ŞAHİN: ANTALYA'DA 12 YANGIN ÇIKTI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki orman yangınlarına yönelik son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı.

Vali Şahin şunları kaydetti:

"Bugün sabah saatlerinden bu yana 12 yangın Antalya'nın dört bir yanında çıktı. bunun da sebebi çok net: Aşırı sıcak, fırtına seviyesinde rüzgar ve kuru hava. Bunların en son çıkanı Kumluca'da Yazır'daki yangın. Diğer yangınlar kontrol altında alındı. Kaş'taki yangının da enerjisi düşürüldü. 

Yazır'daki yangın hem yerleşim yerlerine yakın, hem de Kemer-Kumluca yolunun bulunduğu yerden geçiyor. Orayı da kapatmak zorunda kaldık. Çok yoğun bir mücadele devam ediyor. İnşallah kısa zaman içerisinde kontrole almayı planlıyoruz. Avantajımız kara bağlantısının olması. Kara bağlantısı olunca müdahale daha kolay oluyor. İnşallah iyi haberleri yakında vereceğiz."

15:14

BALIKESİR'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

Öte yandan Havran ilçesindeki Madra Dağı'nda da orman yangını çıktı. Her iki bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.

VATANDAŞLAR EVLERİNİN DUVARLARINA SU SIKTI

Öğle saatlerinde Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın saatte 50 kilometrenin üzerinde esmesiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine orman ve belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri de tankerleriyle gönderildi. Havadan da müdahalenin başladığı yangında alevlerin dik yamaçlardaki evleri tehdit ettiği, vatandaşların hortumlarla evlerinin duvarlarına su sıktığı belirtildi.

Dumanlar körfezin birçok bölgesinden çıplak gözle görülürken Altınoluk Şahindere kanyonunda ve Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı ekiplerin her bölgede yangınlarla mücadele ettiği bildirildi. Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

15:00

KUMLUCA'DAKİ YANGINDA EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"ETKİLİ RÜZGAR NEDENİYLE YAYILMA TEHLİKESİ VAR"

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.

Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

14:55

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Afşar köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cin Ali Kuyusu mevkiindeki çamlık alanda çıkan yangın üzerine bölgeye Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yaklaşık 2 hektarlık çamlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin 2 saatlik koordineli müdahalesi sayesinde çevredeki ormanlık alanlara yayılmadan kontrol altına alındı. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından alevler tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

14:50

BALIKESİR'DE ORMAN VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

14:45

ANTALYA'DA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüyor.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 Karayolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı. 

14:28

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: 5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINDA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'deki orman yangınına yönelik son durumu A Haber canlı yayınında aktardı. Yangınla mücadelede gelinen noktayı paylaşan Vali Akbıyık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Muğlamıza ve ülkemize geçmiş olsun. Bugün maalesef 5 orman yangını meydana geldi. Bunlardan 4'ünü kontrol altına aldık. Seydikemer ilçemizde yangın devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını bu yangına seferber ettik. Mücadelemiz devam ediyor.

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: 5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINDA

"45 HASTA FETHİYE DEVLET HASTANESİNE TAHLİYE EDİLDİ"

121 evi, 202 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Yine Seydikemer Devlet Hastanesimizi tedbir amaçlı tahliye ediyoruz. Buradaki 45 hastamızı da Fethiye Devlet Hastanesine sevk ettik. Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolunu yangına daha rahat müdahale edebilmek amacıyla trafiğe kapattık.

İnşallah bir an önce yangını kontrol altına almak istiyoruz. Mücadelemiz devletimizin tüm imkanlarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonuyla devam ediyor."

Ahaber
14:27

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ahaber
14:15

BAKAN YUMAKLI: 5 UÇAK VE 18 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alevlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadele ile yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahaber
14:00

FETHİYE'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale edildi.

Söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ahaber
13:42

MUĞLA'DA DEVKET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sahadaki söndürme ve tedbir faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

Öte yandan, yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Ahaber
12:45

BİLECİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Demirköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ahaber
12:35

UŞAK’TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Köseler köyü yakınlarında meşelik alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına, ekipler gece boyu karadan müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Ahaber
12:30

MUĞLA FETHİYE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Ahaber
11:45

MUĞLA'DA KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ANTALYA ORMAN YANGINI: FETHİYE-ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangını kontrol altına almak için 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel görev yapıyor.

Yangın nedeniyle Seydikemer-Korkuteli kara yolu güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede ekiplerin yoğun söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Ahaber
11:40

KUMLUCA'DA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlere 4 gün süreyle yasak getirildi.

Kumluca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, olası yangınların önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlardan ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmamaları, sigara izmariti, cam şişe ve yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmamaları istenilen açıklamada, en küçük ihmalin dahi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğine işaret edildi.

Şüpheli duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.

Öte yandan, ilçede camilerden okunan sela ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara ormanlık alanlara girmemeleri ve orman yakınlarında yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

Ahaber
11:30

ADIYAMAN'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adıyaman'da otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Dün, merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü civarındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin gece boyu müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve diğer birimlerin desteğiyle yangın bölgesinde soğutma çalışması devam ediyor.

Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.

Ahaber
11:20

MUĞLA SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ahaber
11:11

MANAVGAT'TAKİ ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlikte zarar oluştu.

Demirciler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz ve 3 su tankeri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş müdahale etti.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Ahaber
11:00

BAKAN YUMAKLI'DAN ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre bu hafta, başta kıyı kesimler olmak üzere birçok ilde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

“YEŞİL VATAN'IMIZI HEP BİRLİKTE KORUYALIM”

Şiddetli rüzgarın, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geldiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim, açık alanlarda ateş ve anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım, bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir. Bakanlık olarak, 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ancak hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkan, vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım."

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