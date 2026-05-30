CHP koridorlarında "iktidar darbesi" ve "belediyelerde yolsuzluk" tartışmaları sıcaklığını korurken, Gazeteci Abdulkadir Selvi, partinin içine düştüğü hukuk labirentini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni bir kurultaya gitmesinin yakın zamanda mümkün olmadığını, yargı takviminin süreci uzattığını belirten Selvi, "Bu sürecin ben bir yıldan önce olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Yargıtay süreci var. Temmuz ayında adli tatil başlayacak, 1 Eylül'e kadar. Bu süre içerisinde de bir zaman kaybı olacak. O açıdan ben bir yıldan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir kurultaya gitmesini beklemiyorum" sözleriyle takvimi açıkladı.

Mahkemenin CHP’nin son kurultayı hakkındaki şok kararını hatırlatan Selvi, "Şimdi kurultay yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorunu çözmüyor. Bakın 38. kurultaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, 39. Olağan Kurultayı'nı yaptı. 21. Olağanüstü Kurultayı'nı yaptı, 22. Olağanüstü Kurultayı'nı yaptı. Buna rağmen mahkeme 'Ya sen kurultayı yaptın, bu iş temizlendi' demedi. 38. kurultayda delege iradesi sakatlanmıştır dedi ve kurultayı mutlak butlan kararı verdi" ifadelerini kullandı. Bu kararın partideki dengeleri alt üst ettiğini belirten Selvi, "Ama bir de tedbir koydu. Yani tedbir demek geçici olarak bu kararı verdi. Kılıçdaroğlu şu anda geçici olarak geldi" diyerek partinin başındaki belirsizliği vurguladı.

YARGITAY KISKACINDA HUKUK SAVAŞI VE AVUKAT KRİZİ

Parti içindeki güç savaşının Yargıtay koridorlarına taşındığını ve avukatlar üzerinden büyük bir operasyon yürütüldüğünü belirten Abdulkadir Selvi, "Şu anda Yargıtay temyizi, temyize başvuruldu. Yargıtay bu mutlak butlan kararını bozarsa o zaman Kılıçdaroğlu gidecek, Özgür Özel gelecek. Onarsa o zaman Kılıçdaroğlu'nun yapacağı icraatlar için eli güçlenmiş, hukuki desteği artmış olacak" sözleriyle hukuki düğümü tarif etti. Selvi, yaşanan avukat krizini ise şu cümlelerle aktardı:

"O kadar bir algı operasyonu yürütüyorlar ki... Şimdi, mutlak butlan kararı çıkınca Özgür Özel'in avukatları ne yaptı? Gittiler Yargıtay'a, temyiz başvurusunda bulundular. Kılıçdaroğlu'nun avukatı da CHP'nin avukatıydı, o da gitti temyiz başvurusunu aldı, iptal ettirdi. Sonra gittiler tekrar başvuruda bulundular. Şimdi o avukatları, CHP avukatlarını Kemal Kılıçdaroğlu iptal etti."

EMİNAĞAOĞLU’NUN TARİHİ UYARISI: "KURULTAYIN ÖNÜNÜ KENDİNİZ KAPATTINIZ"

Süreçteki kritik uyarılara rağmen Özgür Özel yönetiminin attığı adımların kurultay sürecini kilitlediğini ifade eden Abdulkadir Selvi, "Ömer Faruk Eminağaoğlu bunları uyardı. Dedi ki: 'Böyle yapmayın. Yaparsanız Yargıtay'daki temyiz davası sonuçlanana kadar Kılıçdaroğlu kurultaya gitmez'" şeklinde konuştu. Selvi, kurultay yapmanın çözüm olmadığını belirterek, "Burada bir temyiz davası var. Bu sonuçlanmadan kurultaya gitse kurultay yapmak marifet değil. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en çok kurultay yapan partisi. 3 ayda bir kurultay yapıyorsun. Olağan yaptın, olağanüstü yaptın ama butlanı engelleyemedin" diyerek CHP’nin düştüğü çıkmazı özetledi.

DELEGE SİSTEMİNDE KRİTİK TABLO: CEZAEVİNDEKİ DELEGELER VE İTİRAFÇILAR

Kılıçdaroğlu’nun "arınma" dediği sürecin aslında köklü bir delege operasyonu olduğunu belirten Selvi, partideki delege yapısının ne kadar ağır yara aldığını şu dehşet verici sözlerle aktardı:

Kılıçdaroğlu'nun beklentisi şu: Bir, Yargıtay süreci tamamlansın, yani akla kara belli olsun. O sonuçlandıktan sonra yeni bir delege, yeni bir kurultay takvimi ilan edilecek. Niye? Çünkü mevcut delegelerin iradesi sakatlanmış. İradesi sakatlanmış, bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, bir kısmı cezaevinde, bir kısmı yargılanıyor, bir kısmı itirafçı, bir kısmı müşteki. İrade sakatlanmış."

MAHALLELERDEN BAŞLAYACAK BÜYÜK TASFİYE OPERASYONU

Kılıçdaroğlu’nun partiyi tepeden tırnağa değiştirmeyi planladığını ve bu sürecin mahalle delegelerinden başlayacağını ifade eden Abdulkadir Selvi, "O yüzden Kılıçdaroğlu, Yargıtay süreci tamamlanınca kongre takvimi ilan edecek. Mahallelerden başlayacak kongre süreci ilçelere, ilçelerden illere, illerden büyük kongre delegeleri ortaya çıkacak ve yenilenmiş iradeyle, yeni delegelerle bir kurultay yapılacak" dedi. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda ise "Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı, Özgür Özel yarışa girecek mi o kendi takdirleri. Ama yeni delegelerle yapılacak" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN "ALGI OPERASYONU" VE GAYRİAHLAKİ İŞLER VURGUSU

Özgür Özel’in hem kurultay isteyip hem de kurultayın önünü tıkadığını iddia eden Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı’na yönelik sert eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bunu benden daha iyi bilen de Özgür Özel. Özgür Özel bunu bildiği halde, kendi eliyle kendini bağladığı halde kalkıyor kamuoyuna karşı diyor ki: 'Derhal kurultay...' E kardeşim, gitmeseydin o zaman Yargıtay'a çok istiyorsan. Kılıçdaroğlu'yla ikinci telefon görüşmesini yapsaydın ya da otursaydın konuşsaydın, 'Gel' deseydin, 'Ben Yargıtay'a gitmeyeyim. Sen kurultay takvimini belirle, 6 ay içerisinde gidelim, yarışalım' deseydin. E bunları yapmıyorsun, sonra dönüyorsun diyorsun ki... Ya yani olmadık yolsuzluğu, hırsızlığı, gayriahlaki işleri yapıyorsunuz, ondan sonra dönüyorsunuz iktidarı suçluyorsunuz."

YARGITAY’DAKİ "ACİLİYET" VE TETKİK HAKİMLERİ BEKLEYİŞİ

Sürecin Yargıtay ayağında yaşanacaklara da değinen Selvi, "Partide Yargıtay'a müracaat ediyorsun, kurultay sürecinin önündeki en önemli engel şu anda Yargıtay'a yapılan başvuru. Bu sonuçlanmadan kurultay yapılamaz. Sonra dönüyorsun, 'Derhal kurultaya gidelim' diyorsun. Bu nedir?" diyerek çelişkiye dikkat çekti. Yargıtay sürecinin nasıl işleyeceğini ise "Yargıtay'da tetkik hâkimlerinin bu başvuruyla ilgili bir ön hazırlık yapmaları lazım. Elbette ki bu normal Yargıtay'daki sıraya konulmaz. Aciliyet arz ediyor. Nezaketen konulması lazım. Yoksa yasal olarak konulabilir, 2 sene 3 sene sonra da sıra gelebilir ama tetkik hâkimleri dosyayı inceleyecek, bir ön rapor hazırlayacak, üyeler bunu okuyacaklar, değerlendirecekler, sonra toplanacaklar" ifadeleriyle teknik detayları paylaştı.