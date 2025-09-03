03 Eylül 2025, Çarşamba
CANLI | CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 09:49 Güncelleme: 03.09.2025 11:31
CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika haberine göre CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığın belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu sabah saatlerinde Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlendi.

CANLI ANLATIM
10:11 03 Eylül 2025

ARAMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin adreslerinde arama işleminin devam ettiği öğrenildi.
10:07 03 Eylül 2025

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda Avcılar Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ve çok sayıda isim gözaltına alındı.

AVCILAR VE BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NE YENİ OPERASYON
09:41 03 Eylül 2025

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesinde çalışan 5, Avcılar Belediyesinde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

09:40 03 Eylül 2025

AVCILAR VE BEŞİKTAŞ BELEDİYELERİNE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine operasyon düzenlendi.

