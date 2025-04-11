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CANLI | Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle bir araya geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 12:07 Güncelleme: 11.04.2025 13:48
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Diplomasi Forumu’nda Erdoğan rüzgarı!

Antalya'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Başkan Erdoğan, burada dünya liderleriyle temaslarda bulunuyor. Başkan Erdoğan bu doğrultuda ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşiyor. Bu yıl dördüncü kez yapılacak organizasyona 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan katılım gösterecek. Zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katılacak.

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13:46 11 Nisan 2025

LİBYA BAŞBAKANI ABDÜLHAMİD DİBEYBE İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye’de bulunan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

13:13 11 Nisan 2025

ERDOĞAN-ALİYEV GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından Erdoğan ile Aliyev'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.   

12:47 11 Nisan 2025

BAŞKAN ERDOĞAN KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü. Başkan Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile bir araya geldi. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.   

BAŞKAN ERDOĞAN KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
12:12 11 Nisan 2025

BAŞKAN ERDOĞAN KARADAĞ CUMHURBAŞKANI'YLA

Başkan Erdoğan, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'ya gelen Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular konuşuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN KARADAĞ CUMHURBAŞKANI’YLA
11:51 11 Nisan 2025

İLK GÖRÜŞME GARDAŞLA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ilk olarak kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

İLK GÖRÜŞME GARDAŞLA

Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor! DİPLOMASİNİN KALBİ ANTALYA'DA ATIYOR!

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