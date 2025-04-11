CANLI | Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle bir araya geliyor
Antalya'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Başkan Erdoğan, burada dünya liderleriyle temaslarda bulunuyor. Başkan Erdoğan bu doğrultuda ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşiyor. Bu yıl dördüncü kez yapılacak organizasyona 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan katılım gösterecek. Zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katılacak.
LİBYA BAŞBAKANI ABDÜLHAMİD DİBEYBE İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye’de bulunan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.
ERDOĞAN-ALİYEV GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?
BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığından Erdoğan ile Aliyev'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü. Başkan Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile bir araya geldi. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN KARADAĞ CUMHURBAŞKANI'YLA
Başkan Erdoğan, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'ya gelen Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular konuşuldu.
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