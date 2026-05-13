CANLI | Başkan Erdoğan'dan Orta Asya çıkarması! Kazakistan'ın ardından Türkmenistan'ı ziyaret edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Orta Asya'ya resmi ziyarette bulunacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KAZAKİSTAN'IN ARDINDAN TÜRKMENİSTAN'A ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan ve Türkmenistan'a resmi ziyarette bulunacak. Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokeyev'in davetine icabetle başkent Astana'ya gideceğini belirterek "Astana’da inşallah ilk önce Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısını gerçekleştireceğiz." dedi.
15 MAYIS'TA TÜRKMENİSTAN'DA
Başkan Erdoğan hitabının ardından 15 Mayıs cuma günü Türkmenistan'a gideceğini belirterek "Kazakistan'ın ardından 15 Mayıs’ta Türk Devletleri Teşkilatımızın gayriresmi zirvesine iştirak etmek üzere Türkistan şehrine geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
MAKAMINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 günlük resmi ziyaretini nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.