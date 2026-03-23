Asrın yolsuzluk davasında 8. duruşma! Rüşvet çarkında hesap vakti

Duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya’nın da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. Öte yandan, Ekrem İmamoğlu aile görüşünde olduğu için duruşmaya katılmadığı iddia edildi.

Son duruşmada izleyicilerin dışarda kalmaması için mahkeme başkanı düzenleme yapılacağını söylemişti. Bugün ise izleyicilere ayrılan bölümde en az 50 koltuğun boş olduğu görüldü.

“BİZE BİRÇOK FİRMA GELMİŞTİR”

İhalelerde belirli firmaların işaret edildiği ve rüşvet karşılığı iş verildiği iddialarına ilişkin konuşan Ali Sukas ,“Bir arkadaş kamuoyu oluşturmaya çalışarak bir yıldır aleyhimde konuşmuş. Genel Müdür olduğum için ben istediğim bilgiyi ve raporu çekebilirim. Herhangi birinin bana liste hazırlamasına gerek yok. İhalelerde Çağlayan Tarım’ı işaret ettiğim konusuna da gelecek olursak bize birçok yerden birçok firma gelmiştir. Bana rüşvet verilerek daha çok iş alımı yapıldığını da kabul etmiyorum. Çağlayan Tarım bizimle zaten uzun yıllardır çalışmış bir firma. Ben göreve gelmeden evvel Çağlayan Tarım’dan alınan ihaleler sayıca daha fazla. Üzerime atılan hiçbir suçu işlemedim, iddiaları reddediyorum.” dedi.

“ADEM YAVUZ’LA İTE KAKA SÜREÇ TAMAMLADIK”

Sukas, “2023 yılında Adem Yavuz bizden bir ihale almıştı. Sözleşmenin gününü hatırlamıyorum. Bu arkadaş ağustos ayına kadar bize ürün getirmiyor ve piyasa zora düşüyor. Getirdiği ürünleri daha yüksek fiyattan piyasaya satıyor. Sırf süreci tamamlayalım diye süreci uzattık. İte kaka o süreci tamamlattırdık. Erken ödeme diye bir şey de söz konusu değil. Diğer firmalarla nasıl çalışıyorsak Adem ile de o şekilde çalıştık. Bu kayıtlarda da görülecektir. Adem Yavuz, aldığı tek bir işi yerine getirmiyor.” diye konuştu.



Sukas savunmasında, “Bütün samimiyetimle ifade edeceğim, buradan çok saldırıldı. 2023 seçimlerinde eşimin seçim çalışmaları için biz bir ön hazırlık yapmamıştık, geç kalmıştık biz. Vicdanen rahatım. Seçimde çalışmaya yönelik olarak küçük ticari araçlara ihtiyacımız vardı. Bu konuyu Ahmet Sarı (iş insanı) ile konuştum. ‘8-10 tane bulduk’ dedi. Fiyatını konuştuk. Seçime 1 ay vardı. 180-200 bin civarında hepsine 1 ay kira bedeli biçti. Anlaştık. Seçimden sonra araçları teslim ettiğimizde, ödeme yapmak istedik ancak ‘bizim size desteğimiz olsun, katkımız olsun’ dedi. Ben bunu kabul etmek istemedim. Ahmet Sarı benim gözümün içine bakarak ben Ağaç AŞ’den alacaklarımı alamıyorum. O yüzden bunları vermek zorunda kaldım’ derse ben bu cezayı yatmaya hazırım.” diye konuştu.

“BORCUMUZU ÖDEYEMEDİK”



Sukas, Sari'nin kendisine, "Hallederiz” dediğini söyleyerek savunmasına şöyle devam etti:

"Ben 4-5 kez tekrar ettim. Seçimden sonra araçları teslim ettiğimizde de hesap numarası istedim, 'Biz onu hallettik, bacımıza bir desteğimiz olsun, zaten seçilemedi. Çok yıprandınız.' dedi. Aramızda bu kadar açık, samimi bir hukuk var. Ahmet Sari gelip burada gözümün içine bakarak, 'AĞAÇ AŞ'den alacaklarımı alamıyordum, onun için vermek zorunda kaldım.' derse benim boynum kıldan ince. Biz konuşmuş olmamıza rağmen borcumuzu ödeyemedik, bunu da açıkça söylüyorum."