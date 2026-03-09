Asrın yolsuzluğunda hesap vakti! İBB davası başlıyor | İmamoğlu ve 402 şüpheli hakim karşısında
Yüzyılın vurgunu olarak nitelendirilen İBB davasında kritik gün geldi. 161 milyar liralık kamu zararının ortaya çıktığı ve 143 ayrı eylemde rüşvet ile yolsuzluğun yer aldığı dosyada, örgüt lideri eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, milyarlık vurgunlar başta olmak üzere 142 ayrı dosya kapsamında hesap vermesi bekleniyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davasında hesap günü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava bugün başlıyor. Aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 407 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
2 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR
Yüzyılın vurgunu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasında gün hesap günü geldi. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun milyarlık vurgununun, Emirgan'daki 3 villanın, emanetçileri Taç Döviz'de ele geçirilen paraların, Cebeci hafriyat paralarının yurtdışına kaçırılması dahil 142 eylem için hesap vermesi bekleniyor. 2 ay sürmesi beklenen dava bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde (Silivri) bulunan 1'Nolu duruşma salonunda başlayacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 105'i tutuklu, 7'si yakalamalı toplam 402 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianame hazırladı. 161 milyarlık kamu zararı ile 143 eylemde rüşvet ve yolsuzluklar anlatıldı.
A TAKIMI DA HAKİM KARŞISINDA
Paraların taşındığı özel jette sadece transfer işlemi yapılmadığı, Ekrem İmamoğlu'nun A takımından Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis ve Hüseyin Köksal'ın uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sayesinde ortaya çıktı.
İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ŞEMASI
İddianamede, İmamoğlu suç örgütünün CHP'li İBB ve ilçe belediyelerini saran yolsuzluk sarmalında "FETÖvaribir" yapılanma kurduğu ve istihbarata karşı koyma (İKK) yöntemleri kullandığı belirtildi. İmamoğlu'nun kurduğu çıkar amaçlı suç örgütüyle, mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra İmamoğlu'nun üyesi olduğu CHP'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amaçlandı.