Antalya ve Adana'da orman yangını: Alevlere karşı canhıraş mücadele
Antalya'nın Serik, Adana'nın Doğanalanı ve Düzağaç ilçelerinde orman yangını çıktı. Antalya'daki yangında alevler nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale gelirken Adana'daki yangında bazı yerleşim yerleri tedbir amacıyla boşaltıldı.
Antalya ve Adana başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar nedeniyle çok sayıda mahalle boşaltılırken, evler ve seralar küle döndü.
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2 YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Antalya'nın Aksu ilçesi ve Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangınlara ise havadan ve karadan müdahale edildiği, yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelenin devam ettiği ifade edildi. Ayrıca söz konusu yangınlarda 7 uçak, 22 helikopter, 188 arazöz, 8 iş makinesi ve 1000 personelin görev aldığı belirtildi.
OGM: 4 ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Serik, Kayseri'nin Yahyalı ve Adana'nın Karaisalı ile Feke ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alındığını duyurdu.
OGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik, Kayseri'nin Yahyalı ve Adana'nın Karaisalı ile Feke ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların kontrol altına alındığı belirtildi. Söz konusu bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
BİR YANGIN HABERİDE KOZAN’DA: YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken bölgeye yakın olan yerleşim yerleri güvenlik amaçlı tahliye edildi.
Yangın, Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri tedbir alınarak tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Mehmet Bozkurt, "Yangın haberini duyduk geldik. Geçiş yapamıyoruz. Yollar tamamen kapalı. Jandarma güvenlik için yolları kapattı. Elektrik tellerinden çıkmış yangın, köyü de boşaltmışlar." diye konuştu