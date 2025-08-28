Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor

10:50 28 Ağustos 2025

A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın aktardıkları şöyle:

Bugün burada çok yoğun bir program olacak. Tabii vatandaşların ziyaretine hafta sonu açılacak Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da programlara katılması bekleniyor.

MAVİ VATAN TEKNOFEST’TE NELER VAR?

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in Mavi Vatan temasıyla Türkiye'nin denizlerindeki gücünü ve bu alandaki ileri teknoloji yetkinliğini gençlerle buluşturmak için düzenlediği programdayız. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28 Ağustos bugün itibariyle kapılarını açtı. Tabii hafta sonu dediğimiz gibi vatandaşların ziyaretine açılacağını da belirtmiş olalım. 31 Ağustos'a kadar etkinlikler devam edecek.

Burada teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecekler. Milli gururlarımızı burada görüyorsunuz aynı zamanda. Hemen ben TCG Burgazada'yı görüyorum. Atatürk’ün Savarona'yı görüyorum karşımda. Hemen TCG Nusret var burada. Milli gururlarımızı da görüyorsunuz.

VATANDAŞLAR NASIL GİRECEK?

TCG Anadolu da yine bu noktada. Hafta sonu biliyorsunuz ki Boğaz'dan geçişleri sağlanmıştı milli gururlarımızın. Dediğimiz gibi 30-31 Ağustos'ta halkın katılımına açılacak. Vatandaşların online kayıt yaptırması gerekiyor buraya gelmeden önce. Etkinlik ziyaret saatleri de olacak. 9-12, 12-3, 3-6 olmak üzere üç ayrı seans halinde vatandaşlar dediğimiz gibi bu programa katılabilecekler. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

HANGİ GEMİLER OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün etkinliğe katılması bekleniyor ve bir konuşma yapması bekleniyor. Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinliklerde, insansız su altı sistemleri yarışması, su altı roket yarışması ve insansız deniz aracı yarışmaları yapılacak. Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada'yı az önce gösterdik. TCG Oruç Reis, TCG Nusret keza yine burada. TCG Sakarya, TCG Hızır Reis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de sergileniyor. Görmüş olduğunuz gibi milli gururlarımız.

Sanal gerçeklik alanları olacak. Yine SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler, Mavi Vatan Zaman Tüneli ve çeşitli sergilerle ziyaretçileri renkli bir deneyim de sunacağını belirtmiş olalım. Aynı zamanda yarışmalar yapılacak.