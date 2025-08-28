Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açıyor. Açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı festival, hafta sonu boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak. A Haber ekipleri tören alanında yapacağı özel yayınlarla festivalin detaylarını aktaracak.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak.
TEKNOFEST MAVİ VATAN KAPILARINI AÇTI
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapılarını açtı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.
Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına da açılacak.
Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.
DETAYLAR A HABER'DE
A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın aktardıkları şöyle:
Bugün burada çok yoğun bir program olacak. Tabii vatandaşların ziyaretine hafta sonu açılacak Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da programlara katılması bekleniyor.
MAVİ VATAN TEKNOFEST’TE NELER VAR?
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in Mavi Vatan temasıyla Türkiye'nin denizlerindeki gücünü ve bu alandaki ileri teknoloji yetkinliğini gençlerle buluşturmak için düzenlediği programdayız. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28 Ağustos bugün itibariyle kapılarını açtı. Tabii hafta sonu dediğimiz gibi vatandaşların ziyaretine açılacağını da belirtmiş olalım. 31 Ağustos'a kadar etkinlikler devam edecek.
Burada teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecekler. Milli gururlarımızı burada görüyorsunuz aynı zamanda. Hemen ben TCG Burgazada'yı görüyorum. Atatürk’ün Savarona'yı görüyorum karşımda. Hemen TCG Nusret var burada. Milli gururlarımızı da görüyorsunuz.
VATANDAŞLAR NASIL GİRECEK?
TCG Anadolu da yine bu noktada. Hafta sonu biliyorsunuz ki Boğaz'dan geçişleri sağlanmıştı milli gururlarımızın. Dediğimiz gibi 30-31 Ağustos'ta halkın katılımına açılacak. Vatandaşların online kayıt yaptırması gerekiyor buraya gelmeden önce. Etkinlik ziyaret saatleri de olacak. 9-12, 12-3, 3-6 olmak üzere üç ayrı seans halinde vatandaşlar dediğimiz gibi bu programa katılabilecekler. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.
HANGİ GEMİLER OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün etkinliğe katılması bekleniyor ve bir konuşma yapması bekleniyor. Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinliklerde, insansız su altı sistemleri yarışması, su altı roket yarışması ve insansız deniz aracı yarışmaları yapılacak. Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada'yı az önce gösterdik. TCG Oruç Reis, TCG Nusret keza yine burada. TCG Sakarya, TCG Hızır Reis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de sergileniyor. Görmüş olduğunuz gibi milli gururlarımız.
Sanal gerçeklik alanları olacak. Yine SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler, Mavi Vatan Zaman Tüneli ve çeşitli sergilerle ziyaretçileri renkli bir deneyim de sunacağını belirtmiş olalım. Aynı zamanda yarışmalar yapılacak.
SEANSINI SEÇ KAYDINI OLUŞTUR
30 ve 31 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek. Etkinlikte ziyaretler, 09.00- 12.00, 12.00-15.00 ve 15.00- 18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.
TEKNOLOJİYLE İÇ İÇE BİR SERÜVEN
SAT ve SAS komandolarının gösterileri, dragon kürek yarışları, denizcilik kültürünü tanıtan etkinlikler ve bandokoro konserleri ile ziyaretçiler coşkulu anlar yaşayacak. Festival, kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. Etkinlik alanında kurulacak Mavi Vatan Zaman Tüneli, denizcilik tarihinden geleceğe uzanan bir yolculuk sunacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik deneyim alanlarıyla teknolojiyle iç içe bir serüven yaşayacak.
GEMİLERİMİZ SERGİLENECEK
TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek.
Çocuklar için "Minik Tayfalar Anaokulu Gösterisi" ve "Sahne Senin!" bölümleri özel programlarla hazırlanacak. 31 Ağustos Pazar günü de halat çekme, el incesi atma, mehteran gösterisi ve tiyatro etkinlikleriyle şenlik havası devam edecek.
ORTAYLI VE AFYONCU'DAN KONFERANS
Bugün festivalin açılışında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarih konferansı verecek. Ardından Ali Kurumahmut, Türkiye'nin yakın deniz havzaları ve uluslararası hukuk üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, açılış programı kapsamında bir konuşma yapacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise festival halkın ziyaretine açılacak.
GENÇLER DENİZ TEKNOLOJİSİYLE TANIŞACAK
Katılımcılar, denizlerdeki mühendislik gücü, donanmanın teknolojik kabiliyeti ve gençlerin yenilikçi projelerine yakından tanıklık edecek. Festival boyunca insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları düzenlenecek.
Öğrencilerden profesyonel mühendislere kadar geniş bir katılımın beklendiği yarışmalar, gençlerin hayal gücü ile mühendislik zekâsını deniz teknolojilerine taşıyacak.
TEKNOFEST MAVİ VATAN KAPILARI AÇIYOR
TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması yapacağı etkinlikte, milli mühendisliğin denizlerdeki kabiliyeti sergilenecek. Pazar gününe kadar devam edecek festivalde; insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları gerçekleştirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU
- ÜNİVERSİTE BURSU VEREN KURUMLAR 2025 | Başvurular başladı mı, hangi kurum kaç TL burs veriyor? KYK-GSB, TEV, VGM, Kızılay…
- Defne Akçakayalıoğlu kimdir? Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli?
- ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nin önemi ve faziletleri neler?
- Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak? Torbalar belli oldu: Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
- Çelik Kubbe nedir, Türkiye’de aktif mi? Savunma Sanayii’nde ASELSAN Damgası: Çelik Kubbe’nin bileşenleri neler, nasıl çalışır?
- Tarım Kredi'den yaz sonu kampanyası: 28 Ağustos-1 Eylül kataloğunda fiyatlar indi! Zeytinyağı 399, Kasap sucuk 649 TL...
- Memura %13,26+1000 TL ek ilave zam! Emekliye (4C) en düşük 26.678 TL! Maaşlar meslek meslek hesaplandı: Polis hemşire, öğretmen…
- Meteoroloji uyardı, İstanbullular dikkat: 40-60 km HIZLA ESECEK! Güneyde kavurucu sıcaklık, Marmara ve Ege’de fırtına
- 30 Ağustos kapalı yollar listesi 2025 | 30 Ağustos Cumartesi günü kapalı yollar ve alternatif güzergahları
- İlk buluşmada tüm sırlarını masaya döken o 3 burç…