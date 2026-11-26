Muğla'nın Yatağan ilçesinde kendilerini sivil jandarma olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda 7 kişi yakalanarak tutuklandı. Üç ayrı olayda vatandaşların altınlarını hedef alan şüphelilerden ele geçirilen altınlar, olaylardan birinde sahibine teslim edildi. Diğer iki olayda ise geç ihbar nedeniyle altınlara ulaşılamadı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, bölgede telefon aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına dikkat çekildi. Şüphelilerin kendilerini polis, jandarma, savcı, banka görevlisi veya kamu personeli olarak tanıtarak vatandaşların güvenini kazanmaya çalıştığı ve bu yöntemle para ile kıymetli eşyaları ele geçirmeyi amaçladığı belirtildi.

Yatağan'da yaşanan üç ayrı olayda da şüphelilerin kendilerini sivil jandarma olarak tanıtarak vatandaşların evlerine gittiği ve altınları elden teslim aldığı bildirildi.