Muğla'da kendilerini sivil jandarma olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 7 tutuklama
Yatağan'da kendilerini sivil jandarma olarak tanıtarak vatandaşların evlerinden altın alan şüphelilere yönelik üç ayrı olay kapsamında yürütülen çalışmalarda 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklanırken, olaylardan birinde ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde kendilerini sivil jandarma olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda 7 kişi yakalanarak tutuklandı. Üç ayrı olayda vatandaşların altınlarını hedef alan şüphelilerden ele geçirilen altınlar, olaylardan birinde sahibine teslim edildi. Diğer iki olayda ise geç ihbar nedeniyle altınlara ulaşılamadı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, bölgede telefon aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına dikkat çekildi. Şüphelilerin kendilerini polis, jandarma, savcı, banka görevlisi veya kamu personeli olarak tanıtarak vatandaşların güvenini kazanmaya çalıştığı ve bu yöntemle para ile kıymetli eşyaları ele geçirmeyi amaçladığı belirtildi.
Yatağan'da yaşanan üç ayrı olayda da şüphelilerin kendilerini sivil jandarma olarak tanıtarak vatandaşların evlerine gittiği ve altınları elden teslim aldığı bildirildi.
İLK OLAYDA ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
İlk olay, 27 Ekim 2026'da Şeref Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisini sivil jandarma olarak tanıtan kişiye altınlarını teslim eden vatandaşın ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.
Yürütülen çalışma sonucunda şüpheliler yakalandı, 4 kişi tutuklandı. Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.
İKİ OLAYDA ALTINLARA ULAŞILAMADI
30 Ekim 2026'da Kavak Mahallesi'nde yaşanan ikinci olayda, kendisini sivil jandarma olarak tanıtan kişiye altınlarını teslim eden vatandaşın durumu geç bildirmesi nedeniyle altınlara ulaşılamadı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
16 Kasım 2026'da Turgut Mahallesi'nde meydana gelen üçüncü olayda da aynı yöntem kullanıldı. Vatandaşın altınlarını alan şüphelilere yönelik çalışmalarda 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Ancak bu olayda da geç ihbar nedeniyle altınlar bulunamadı.
JANDARMADAN DOLANDIRICILIK UYARISI
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, kendisini jandarma, polis veya savcı olarak tanıtan kişilerin, "Kimliğiniz olay yerinde bulundu, inceleme yapacağız" ya da "Evinizde altın, kıymetli eşya ve silah var mı?" gibi ifadelerle iletişim kurabileceği hatırlatıldı.
Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın karakola bilgi verilmesi istendi. Jandarma, polis ve savcıların hiçbir şekilde vatandaşlardan para, altın ya da kıymetli eşyalarını teslim etmelerini istemeyeceğinin altı çizildi.