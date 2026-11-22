Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da, Kepez Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından 20 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR İmar Müdürü E.K.

Destek Hizmetleri Müdürü M.D.

Satın Alma Müdürü D.K.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D.

Kent Grup Lojistik Şirketi Sahibi D.A.

Kepez Belediyesi Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi M.A.Y.

Mali Hizmetler Müdürü F.V. Satın Alma Görevlisi M.G.

Mimar M.A.

İhale Servis Müdürü R.E.

Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç.

Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ve Kepez Belediyesi Yeni Parti Meclis Üyesi İ.Ç

Eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö.

Emekli Emniyet Mensubu A.Ö.

Antalya Pamuklu Dokuma Tic. AŞ Genel Müdürü R.C.D.

Kepez Belediyesi Özel Kalem A.B.S.

Emlakçı K.K.

Avukat S.S.

Emekli Emniyet Mensubu A.B. Y.N.

Yapılan aramalarda şüphelilerin kullanımında olan dijital materyallere el konuldu.