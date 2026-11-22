Kağıthane'de otoparka silahlı saldırı: Polis ve bekçiler ateşle karşılık verdi

İstanbul Kağıthane’de otoparka silahla ateş açan şüpheli ve beraberindeki kişi otomobille kaçmaya çalışırken, polis ve bekçiler ateşle karşılık verdi. Üç araca mermi isabet eden saldırı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.