Kağıthane'de otoparka silahlı saldırı: Polis ve bekçiler ateşle karşılık verdi
İstanbul Kağıthane’de otoparka silahla ateş açan şüpheli ve beraberindeki kişi otomobille kaçmaya çalışırken, polis ve bekçiler ateşle karşılık verdi. Üç araca mermi isabet eden saldırı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.
Kağıthane'de bir otoparka silahlı saldırı düzenlendi. Polis ve bekçilerin ateşle karşılık verdiği olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Yaşananlar kameraya yansıdı.
OTOPARKTAKİ 3 ARACA MERMİ İSABET ETTİ
Olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız beyaz bir otomobille otoparkın önüne gelen kapüşonlu şüpheli, araçtan inerek otoparka silahla ateş açtı.
Otoparkın önünde oturan 2 kişi silah sesleri üzerine panikle kaçarken, saldırıda otoparkta bulunan 61 AIV 258, 34 BM 9713 ve 34 GDK 467 plakalı 3 araca mermi isabet etti. Şüpheli, daha sonra otomobile binerek beraberindeki kişiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
POLİS VE BEKÇİLER ATEŞLE KARŞILIK VERDİ
Silah sesleri üzerine çarşı ve mahalle bekçileri ile polis ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin "Dur" ihtarına rağmen otomobille geri manevra yaparak kaçmaya çalışan şüphelilere polis ve bekçiler ateşle karşılık verdi.
OTOMOBİL ORMANLIK ALANDA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Olayın ardından soruşturma başlatan polis, şüphelilerin kaçış güzergahını belirlemek için çalışma yürüttü. Saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda saldırıda kullanılan plakasız otomobil, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'ndeki Kilyos ormanlık alanında terk edilmiş halde bulundu.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2'Sİ TUTUKLANDI
Ekiplerin çalışmaları sonucunda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.