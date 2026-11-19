Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası iş birliği ve diplomatik girişimler sonucunda 60 farklı suç eylemiyle bağlantılı organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan Murat Saydam'ın Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen diğer isim Murat Saydam'ın ise uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, silahla tehdit ve hakaret suçlarından kırmızı bültenle arandığı açıklandı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 11 ayrı suçtan ise ulusal seviyede aranıyordu.

Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan'dan ülkemize getirdik. Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı."

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz diplomatik girişimler ve güçlendirdiğimiz uluslararası iş birliğiyle firariler için çember daralıyor. Komşu ülkelerle geliştirdiğimiz iş birliği, yurt dışı ziyaretlerimiz ve 11 Ağustos 2026 tarihinde Bulgaristan'da yürüttüğümüz temaslar, suçluların iadesinde somut neticeler veriyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suçluların iadesine yönelik diplomatik girişimlerin sonuç verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

1. Suç örgütü yöneticisi ve zehir taciri Bulgaristan'da yakalandı | Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

MÜCADELEMİZ SINIRDA BİTMEZ

Suç örgütleri ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, açıklamasına şöyle devam etti: "Muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde; milletimizin canına, malına ve huzuruna kastedenlere, gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine ve karanlık güçlere karşı mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Yurt dışını güvenli liman sananlar bilsin: Mücadelemiz sınırda bitmez! Nereye kaçarsanız kaçın, Türkiye'nin çelikten iradesiyle sizi tek tek bulacak, adalete teslim edeceğiz. Hiçbir sınır suçu örtmez, hiçbir mesafe hesabı kapatmaz!"

İADE SÜRECİNDE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ İade sürecinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.

Bakan Çiftçi, açıklamasının sonunda Bulgaristan makamlarına ve süreçte görev alan ekiplere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan İçişleri Bakanı, kıymetli mevkidaşım Sayın Ivan Demerdzhiev ile Bulgaristan makamlarına iş birliği ve katkıları için; bu süreçte titizlikle çalışan kahraman polislerimiz ile Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına emekleri için teşekkür ediyorum.

Suç çeteleri, elebaşları ve zehir tacirleri için kaçışın sonu bellidir: Türk adaleti!"